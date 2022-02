Wolfsburg

Die Befürchtungen der Menschen, die Gerechtigkeit für den Tod des Hundewelpen Monti gefordert hatten, haben sich bewahrheitet: Am Montagabend bestätigte die Staatsanwaltschaft Braunschweig, dass das Verfahren so gut wie beendet ist – ohne dass dem bisher Beschuldigten eindeutig Tierquälerei nachgewiesen werden konnte. Gegen den 31-jährigen Wolfsburger wurde beim Amtsgericht ein Strafbefehl wegen Vortäuschens einer Straftat beantragt: 90 Tagessätze zu je 33 Euro, insgesamt also 2970 Euro Geldstrafe. Mehr nicht.

Dem 31-jährigen Partner der Hundehalterin wird vorgeworfen, am 13. April 2021 gegenüber seiner Lebensgefährtin sowie gegenüber der Tierbestatterin Vanessa Ramsay erklärt zu haben, dass Monti am Tag zuvor in einer Unterführung der Berliner Straße von sechs Unbekannten totgetreten worden sei. Dabei nahm er in Kauf, dass zumindest eine der Frauen dieses Geschehen auch bei der Polizei zur Anzeige bringen könnte. Beide taten es – und ein Mann, der in der WAZ davon gelesen hatte, ging ebenfalls zur Polizei.

Tatsächlich war der Vorfall nach Erkenntnis der Staatsanwaltschaft frei erfunden. Montis Todesursache konnte im Rahmen der Obduktion des Tieres nicht eindeutig festgestellt werden. „Ausgeschlossen werden kann allerdings eine Gewalteinwirkung von außen“, erklärt Sprecher Christian Wolters, „das heißt, Monti ist nicht erschlagen oder totgetreten worden.“ Am Wahrscheinlichsten ist die Aufnahme von Gift, auch wenn kein Gift im Körper des Tieres nachgewiesen werden konnte – denn das sei bei bestimmten Rattengiften nicht ungewöhnlich. Beweisen kann das aber niemand.

Unklar bleibt: Was sollte die Falschaussage verdecken?

Ohne Erfolg hatte die Staatsanwaltschaft auf eine Aussage des Beschuldigten zu den tatsächlichen Todesumständen gehofft. Auf Anraten seines Anwalts schwieg er. Wolters bilanziert: „Die Motivation des Beschuldigten für seine falschen Angaben ist leider im Verborgenen geblieben. Ob er ein eigenes Fehlverhalten durch seine Lüge verdecken oder einen Dritten schützen wollte, bleibt unklar.“ Vorliegende Zeugenaussagen und Fotos hätten auch nicht ausgereicht, den Tatbestand der Tierquälerei zweifelsfrei nachzuweisen, erklärte Wolters auf Nachfrage. „Man könnte die Ermittlungen jederzeit wieder aufnehmen“, sagte er. Dazu müssten allerdings neue Beweise oder genauere Aussagen über Beobachtungen eingehen, die belegen, wann der Hund von wem ganz konkret misshandelt worden sei.

Von der Redaktion