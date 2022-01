Wolfsburg: Geldbörse von Seniorin gestohlen

Laagberg

Das ist dreist und nicht der erste Fall in Wolfsburg: Am Samstagnachmittag erledigte eine Seniorin (73) in einem Supermarkt auf der Laagbergstraße ihre Einkäufe. Als sich die Dame zu einer Kühltruhe drehte, näherte sich der Täter unvermittelt von hinten und griff in ihre geöffnete Handtasche. Der Täter schnappte sich die Geldbörse, in der sich eine Bargeldsumme im zweistelligen Bereich befand.

Mitarbeiter verfolgten den Dieb

Die Tat konnte über die Videoüberwachung im Markt verfolgt werden. Mitarbeiter liefen dem Täter hinterher, konnten ihn letztendlich aber nicht stellen. Gleich sechs ähnliche Taschendiebstähle von unbekannten Tätern gab es innerhalb von drei Tagen im Wolfsburger Stadtgebiet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei allen Taten um die gleichen Täter handelt. Die Polizei weist darauf hin, dass Geldbörsen in einer verschlossenen Jackeninnentasche oder in einer körpernah getragenen Tasche, die zum Körper geöffnet ist, getragen werden sollten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 05361/4646-0 zu melden.

