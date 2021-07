Wolfsburg

Nur weil er das vorgeschriebene Corona-Formular nicht ausfüllen wollte, regte sich ein 47-jähriger Gast im September des vergangenen Jahres in einer Kneipe am Wohltberg derart auf, dass er am Ende sogar mit einem schweren Glas-Aschenbecher nach einem anderen Gast warf. Dieser konnte sich gerade noch rechtzeitig ducken, so dass er nicht am Kopf getroffen wurde. Deshalb muss sich der Portugiese vor dem Amtsgericht Wolfsburg wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Am 19. September 2020 betrat der gebürtige Portugiese (47) gegen 22 Uhr nach einem Ehekrach eine Kneipe am Wohltberg, um sich nach eigenen Worten vom Streit abzulenken. Vorschriftsmäßig bat ihn das Kneipenpersonal, seine Adressdaten in das erforderliche Corona-Formular einzutragen. Weil er hierauf anscheinende keine Lust hatte, begann er herumzupöbeln. Daraufhin versuchte ein anderer Gast (64), das Kneipenpersonal zu unterstützen und wollte beschwichtigend auf den Pöbler zugehen, der daraufhin jedoch vollends ausrastete: Er schnappte sich einen großen, schweren Glas-Aschenbecher und warf damit nach dem 64-jährigen Kneipengast.

Kellnerin schilderte die Attacke vor Gericht bedrohlich

Die anwesende Kellnerin schilderte die Attacke vor Gericht bedrohlich: „Hätte sich das Opfer nicht geduckt, hätte ihn der schwere Aschenbecher voll am Kopf getroffen. Ich konnte dem wütenden Kneipengast gerade noch den zweiten Aschenbecher aus der Hand reißen, um Schlimmeres zu verhindern. Deshalb haben wir sofort die Polizei gerufen.“

Aus Sicht des pöbelnden Formular-Verweigerers klingt die Erinnerung an den Abend vollkommen anders: „Ich habe den Aschenbecher nur gegen die Wand geworfen vor Frust. Der andere Gast stand ja nur einen Meter von mir entfernt – hätte ich ihn treffen wollen, hätte ich ihn auch nicht verfehlt. Außerdem hatte er mich vorher am Arm angefasst, der frisch operiert war, damit hat er mich provoziert.“

Richter: „Wir werden versuchen, das aufzuklären“

Da zur Aufklärung des Tathergangs noch eine weitere Kellnerin als Zeugin gehört werden soll, wurde das Verfahren vorerst ausgesetzt und wird zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt. Der vorsitzende Vertretungsrichter betonte aber: „Angesichts des Vorstrafenregisters des Angeklagten und da hier eine das Leben gefährdende Handlung mit einem gefährlichen Werkzeug angeklagt ist, werden wir das hier nicht mal so eben im Wege der Opportunität kurzerhand mit einer Geldstrafe erledigen, sondern werden das versuchen, aufzuklären.“

