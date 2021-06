Wolfsburg

Während andere Feuerwehren über Mitgliederschwund klagen, ist die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte seit ihrer Gründung am 24. Juni 2016 kontinuierlich gewachsen. In diesen Tagen feiert sie ihr fünfjähriges Jubiläum.

Die Feuerwehr rückte zu über 300 Einsätzen aus

Braucht es wirklich eine Freiwillige Feuerwehr für die Wolfsburger Innenstadt? Bevor der Rat der Stadt die Gründung der Ortsfeuerwehr Stadtmitte beschloss, war das Projekt nicht unumstritten. Genau fünf Jahre später steht für die mittlerweile 55 Aktiven der Feuerwehr fest: Ja, die braucht es! Zu insgesamt 334 Alarmierungen sind die Kameradinnen und Kameraden seitdem ausgerückt, sie waren bei Bränden, Verkehrsunfällen und Unwettern im Einsatz.

Ortsbrandmeister Mirko De Stefano und sein Stellvertreter Heiko Sprung leiten die Feuerwehr seit der Gründung. Was für sie das Schönste in den vergangenen fünf Jahren war? „Jeden Tag aufs Neue zu sehen, dass unsere jungen Kameradinnen und Kameraden erwachsen werden“, sagt De Stefano. Über Nachwuchsmangel kann er sich nicht beklagen: 2016 startete die Feuerwehr mit 27 Aktiven, mittlerweile sind es knapp 30 mehr.

Neben den Einsätzen beteiligen sich die Mitglieder der Feuerwehr an verschiedenen Veranstaltungen: Unter anderem organisieren sie jedes Jahr eine Nikolausaktion im Klinikum Wolfsburg. Außerdem beteiligen sie sich am Kinderfest am Schillerteich.

Die Ortsfeuerwehr Stadtmitte bestehe aus einem „bunt zusammengewürfelten Haufen“ aus Neulingen, Doppelmitgliedern und erfahrenen Feuerwehrleuten, betont De Stefano. Wie zum Beweis, hat er zum Pressetermin anlässlich des Jubiläums einige der Ehrenamtlichen mitgebracht.

Die Stimmung bei der Ortsfeuerwehr ist familiär

Einer von ihnen ist Kai Pablitzki (35), der von Anfang an dabei war: „Etwas ganz neu mit aufzubauen, ist etwas Besonderes“, betont er. Auch Lena Lemme (20) möchte die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte nicht missen: „Die Gruppendynamik und das Familiäre gefallen mir.“ Während sie zuvor bereits im Landkreis Lüchow-Dannenberg in der Feuerwehr aktiv war, ist Julian Zur (31) einer von denjenigen, die erst durch die Neugründung zu den Brandschützern kamen: „Ich wollte eigentlich schon immer zur Feuerwehr, aber bei uns im Dorf gab es keine.“ Zudem habe er sich nach dem Studium ein „vernünftiges Hobby“ suchen wollen – da kam ihm die neue Feuerwehr sehr gelegen.

Gesichter der Feuerwehr Stadtmitte: Kai Pablitzki (35), Lena Lemme (20) und Julian Zur (31) (v.l.n.r.). Quelle: Britta Schulze

Die Gruppe wünscht sich noch mehr aktive Mitglieder

Weil die Gruppe so stark gewachsen ist, hat sie seit Juni 2020 zwei Großfahrzeuge für die Brandbekämpfung und einfache technische Hilfeleistung im Einsatz. Luft nach oben gibt es aus Sicht von De Stefano dennoch. Langfristig wünscht er sich 80 bis 90 Aktive, eine Kinder- und Jugendfeuerwehr ist in der Planung. Außerdem sucht die Feuerwehr eine neue Unterkunft, die besser für ihre Ausrüstung und Fahrzeuge geeignet ist.

Zahlen, Daten, Fakten zur Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte Der Rat der Stadt Wolfsburg hat die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte am 24. Juni 2016 beschlossen. Sie hat derzeit 55 aktive Mitglieder, 19 von ihnen sind aktive Atemschutzgeräteträger. Am 1. April 2017 ist die Feuerwehr zu ihrem ersten Einsatz ausgerückt. Seitdem hatte sie 334 Alarmierungen zu verbuchen. Am häufigsten musste sie 2017 los, nämlich 116 Mal. Jährlich finden etwa 1600 Dienst- und Ausbildungsstunden statt. Das sind seit 2016 insgesamt rund 8000. Lehrgänge und Vorbereitungszeiten sind nicht mit eingerechnet. Die Feuerwehr besitzt drei Fahrzeuge: Für die Brandbekämpfung kommen ein TLF 3000 und ein HLF 20 zum Einsatz. Außerdem hat sie noch einen Volkswagen T6.1.

Darüber hinaus wollen De Stefano und seine Kameraden den Förderverein weiter voranbringen. Dessen Gründung zog sich über zwei Jahre: „Ihn unter Corona-Bedingungen ins Laufen zu bringen, war schwierig. Wir würden uns über Zulauf freuen“, sagt der Ortsbrandmeister. Wer bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen möchte, kann sich per Mail an mitmachen@feuerwehr-wolfsburg.de wenden.

Von Melanie Köster