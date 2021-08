Wolfsburg

Rund zwei Millionen Euro soll die Renaturierung der Aller zwischen dem Badeland und Vorsfelde kosten. Das Ziel ist, die Fließgeschwindigkeit des Flusses zu verlangsamen, um so einen attraktiveren Lebensraum für Wildtiere zu schaffen und den Hochwasserschutz zu verbessern. Am Montag, 9. August, starten die Maßnahmen für den zweiten Bauabschnitt. Ein Fußweg am Allersee ist dann vorübergehend gesperrt.

Wie sich die Aller verändern soll, ist durch den abgeschlossenen ersten Bauabschnitt bereits erkennbar. „Wer von der Badelandbrücke auf die Aller schaut, kann auf den im Frühjahr gebauten Buhnen Vögel wie Fischreiher und Blesshühner beobachten, die sich den neuen Lebensraum aneignen“, sagt Silke Westphalen, Geschäftsführerin des Aller-Ohre-Verbands. Im Wasser schlängeln sich an den Kiesbänken außerdem Fische, Frösche sitzen am Ufer. Der erste Schritt, damit die Aller wieder kurviger durch die Landschaft fließen kann, ist gemacht.

Die Aller bekommt Platz zum Mäandrieren

Im zweiten Bauabschnitt entstehen laut Westphalen von der B 188 in Vorsfelde aus Bautrassen. „Hier wird der Aller Raum zum Mäandrieren geboten und Schlingen mit ergänzenden Maßnahmen zur Lebensraumanreicherung wie Stammhölzer, Bäume und Sträucher und Kiesbände werden angelegt“, erklärt die Geschäftsführerin des Aller-Ohre-Verbands. Zukünftig sollen hohe Böschungen und offene Magerwiesen unter anderem Steilwandbrütern und trockenheitsliebenden Insekten eine Heimat bieten.

Die Renaturierung der Aller in Bildern:

Zur Galerie Zwischen dem Badeland und Vorsfelde renaturieren der Aller-Ohre-Verband und die Stadt für rund zwei Millionen Euro die Aller. Der erste Bauabschnitt ist bereits fertig, in diesen Tagen beginnen die Arbeiten für den zweiten.

Um der Aller den Weg zurück zum schlängelnden Fluss zu ermöglichen, setzen die Stadt und der Aller-Ohre-Verband Strömungslenker in den Fluss ein, sogenannte Buhnen. Diese Maßnahme ist auf Höhe des Schützenplatzes bereits abgeschlossen, ab Montag geht es in Richtung Vorsfelde weiter. Die dafür notwendigen Rodungen am Ufer haben schon stattgefunden.

Zufahrt bis zur WC-Anlage ab Montag gesperrt

Damit die zuständigen Firmen die Buhnen auf der südlichen Seite des Flusses einbauen können, ist der Fuß- und Radweg auf der Rückseite des Kolumbianischen Pavillons von der Kreuzung an der Zufahrt bis zur WC-Anlage hinter dem Pavillon von Montag, 9. August, bis Freitag, 13. August, gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können alternativ den Weg direkt am Allersee nutzen.

Der Weg hinter dem Kolumbianischen Pavillon: Er ist vom 9. bis zum 13. August gesperrt. Quelle: Roland Hermstein

Auch am Mittellandkanal ist der Weg teilweise gesperrt

Von der Renaturierung soll auch das Ufer des Mittellandkanals profitieren: Ab Montag, 16. August, soll in Zusammenarbeit mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Vorsfelde Aushub aus der Aller zum Mittelkanal gebracht werden. Dafür sind die Wege entlang des Kanals bedarfsweise auf der Nord- und der Südseite gesperrt. „Der Boden wird auf den Böschungen aus Wasserbausteinen aufgebracht und im Anschluss mit artenreichen Wiesenmischung eingesät“, erklärt Westphalen.

Sie betont, dass ein „fundierter Biologe mit jahrzehntelanger Ortskenntnis“ das Projekt ökologisch begleite. Die örtlichen Angler unterstützen die Baumaßnahme laut Westphalen ebenfalls.

