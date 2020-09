Wolfsburg

Gute Nachrichten für Wolfsburg aus Berlin: Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) Wolfsburg kann nach der Bewilligung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) für zunächst zwei weitere Jahre bestehen. Das teilt der Behindertenbeirat Wolfsburg mit, welcher die Trägerschaft innehat. Somit ist die Beratung in der Saarstraße 39 bis Ende 2022 weiter gesichert. Seit 2018 ist die EUTB im Sozialgesetzbuch gesetzlich verankert und auch in Wolfsburg mit drei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen vor Ort.

Behindertenbeirat Wolfsburg freut sich über die Würdigung des Beratungskonzepts

Sie ist eine kostenlose Eingangsberatung für Menschen mit Behinderungen, Angehörigen von Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit drohender Behinderung. Ursprünglich war erst einmal die Förderung der über bundesweiten 500 Beratungsstellen bis Ende 2020 geregelt wurden. „Wir als Behindertenbeirat freuen uns sehr, dass die EUTB in Wolfsburg weiter ihre Arbeit machen kann. Es zeigt auch, dass die Bestrebungen und unser Beratungskonzept gewürdigt wird“, so Janine Ehrlich Vorsitzende des Behindertenbeirates Wolfsburg. „Es ist ein weiterer Schritt geschafft, dieses Angebot zu mehr Selbstbestimmung und Teilhabe für die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger zu verstärken und zu etablieren“, meint Ehrlich.

Seit Beginn der Corona- Pandemie bietet die Beratungsstelle wieder persönliche Beratungen in der Saarstraße 39 oder vor Ort an. Nach Vereinbarung und unter Einhaltung von Hygieneregeln kann Kontakt aufgenommen werden unter Tel. (05361) 89 00 30 0 oder per E-Mail an beratung@eutb-wolfsburg.de.

