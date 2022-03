Wolfsburg

In ihrer Heimat tobt ein blutiger Krieg, deshalb sind viele Menschen aus der Ukraine geflohen. Einige sind in Wolfsburg gelandet. Ehrenamtliche wie Paul Schaban helfen ihnen. Dafür sind die Flüchtlinge sehr, sehr dankbar. „Wolfsburg hat uns so herzlich aufgenommen, dafür möchten wir uns bedanken“, sagt Volodymyr Shchykolenko.

Damit spricht der 52-Jährige seinen Landsleuten aus dem Herzen. Weil Väter mit drei und mehr Kindern die Ukraine verlassen dürfen, flüchtete er mit Ehefrau Yulja (35) und den vier Kindern. Sie kommen aus Tscherkassy. Die Stadt liegt zwar in der Mitte der Ukraine, die bislang von Angriffen verschont blieb. Aber Kampfbomber flogen bereits. „Fünf Flugzeuge kreisten in einer halben Stunde über unser Haus. Wir hatten solche Angst“, erzählt Yulja Shchykolenko.

Krieg in Odessa: Ein Transparent mit einer Parole an die russischen Truppen ist an einem mit Betonblöcken und Sandsäcken verstärkten Kontrollpunkt angebracht. Quelle: dpa-

Als dann der kleine Sohn sagte, er sei doch noch so jung und möchte nicht sterben, war der Familie klar, dass sie gehen muss. Warme Winterkleidung und Pässe – viel mehr konnte sie nicht mitnehmen. Über eine Freundin kam der Kontakt zu Paul Schaban zustande. Der Wolfsburger mit ukrainischen Wurzeln versprach zu helfen.

Ukrainische Familien erzählen von ihrer Flucht:

In einem überfüllten Zug ging es zunächst nach Lemberg, dann nach Polen, Berlin und Wolfsburg. Schaban konnte eine Wohnung in der Innenstadt organisieren. Die Kinder sollen so schnell wie möglich zur Schule gehen. Eine Wohnung in Detmerode konnte Schaban für Pavlo und Olga Dozniak (beide 33) und ihre drei Kinder vermitteln.

Russische Flugzeuge bombardierten Odessa

„Wir fühlen uns hier sehr wohl – und sicher“, sagt das Ehepaar, das aus Odessa stammt. In Odessa ist nichts sicher. Als russische Flieger die Millionenmetropole am Schwarzen Meer bombardierten, war den Dozniaks klar, dass sie ihre Heimat verlassen müssen. Schweren Herzens. Mit einem russischen Einmarsch hätten sie nie gerechnet: „Der Krieg hat uns total überrascht.“

Paul Schaban ebenso: „In der Schule wurde uns gesagt, Russen und Ukrainer sind Brüder. Brüder schießen doch nicht aufeinander...“ Der gebürtige Ukrainer ist in Russland geboren, lebt schon lange in Wolfsburg. Hier hat der Musiker ein internationales Chorprojekt auf die Beine gestellt – an dem Pavlo Dozniak teilgenommen hat. Als der Krieg ausbrach, rief er Schaban an – und der half.

Abenteuerliche Flucht nach Wolfsburg

Nach einer abenteuerlichen Flucht landete die junge Familie in Wolfsburg. Wenn der Krieg – hoffentlich bald – in der Ukraine vorbei ist, wollen die Dozniaks nach Odessa zurückkehren. Das möchten auch Svetlana und Murat Matchanova mit ihren beiden Kindern. Sie kommen aus Charkiw. Die Stadt wurde gleich zu Beginn des Krieg stark bombardiert. „Uns war klar, dass wir fliehen müssen“, erzählt Svetlana.

Am ersten Tag klappte das nicht. „Es war ein totales Chaos“, schildert die 22-Jährige. Erst am dritten Tag ging es mit dem Zug nach Lemberg. Dort angekommen, wusste die Familie nicht, wohin sie gehen soll. Da sprachen Volkswagen-Mitarbeiter aus Polen sie an. So kamen die Matchanovas nach Wolfsburg.

Dr. Karoline und Alex Stegemann aus Ehmen nahmen die Familie bei sich auf. Jetzt sucht das Ehepaar eine Wohnung für sie. Murat Matchanova hat Pharmazie studiert und führte bis zur Flucht eine florierende Baufirma mit rund 100 Mitarbeitern. Für ihn ist klar: Wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist, geht er zurück. Um das Land wieder aufzubauen.