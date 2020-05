Firma warnt vor Betrug mit falschen Dachdeckern

Wolfsburg

In Wolfsburg sollen derzeit Betrüger als angebliche Dachdecker unterwegs sein. Mehrere Kunden in Kreuzheide hätten in den vergangenen Tagen unerwünschten Besuch von unbekannten Handwerkern erhalten, berichtet die Dachdeckerei Axel Hertwich aus Kästorf. Das Unternehmen warnt vor unseriösen Geschäften an der Haustür.

Die angeblichen Dachdecker hätten sich bei Hauseigentümern unter einem Vorwand von angeblichen Schäden am Dach Zutritt zum Grundstück verschafft. Mit ihren Behauptungen verursachten sie Angst und Unsicherheit bei den meistens älteren alleinstehenden Frauen. „Zum Beispiel verschoben diese Betrüger bei einer Kundin Dachziegel und wollten im Anschluss eine Reparatur durchführen, welche dann sofort abkassiert würde“, erklärt die Dachdeckerei Axel Hertwich.

Polizei liegt eine Strafanzeige vor

Ob die angeblichen Dachdecker mit dieser Masche bereits Erfolg hatten, ist nicht bekannt. Die Firma Hertwich berichtet von zwei Kundinnen, die das offenbar unseriöse Angebot ablehnten und auf ihre eigenen Dachdecker verwiesen hätten. Bei der Polizei wurde in den vergangenen Tagen ein Fall in Zusammenhang mit Leistungen einer Dachdeckerei zur Anzeige gebracht. Ob dahinter eine Betrugsabsicht steckte, ist aber unklar. „Ob die Leistung überteuert war, muss wohl in einem zivilrechtlichen Verfahren geklärt werden“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

Die Dachdeckerei Hertwich betont, dass ihre Kunden regelmäßig von Mitarbeitern betreut und die Dächer kontrolliert werden. „Wir möchten alle Bewohner warnen, unbekannte reisende Handwerker auf keinen Fall einzulassen beziehungsweise sich angeblich notwendige Reparaturen verkaufen zu lassen. Seriöse ortsansässige Firmen würden niemals so vorgehen“, erklärt das Unternehmen. Kunden sollten immer nach einer Visitenkarte fragen und auf keinen Fall sofort Leistungen beauftragen oder bezahlen.

Florian Heintz