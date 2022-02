Wolfsburg

Die Brandserie in Wolfsburg geht weiter: Am Dienstagabend rückte die Feuerwehr mit einem Löschzug in die Königsberger Straße aus. Der Anbau einer Gartenlaube hatte Feuer gefangen. Anwohner hatten den Brand entdeckt, teilte die Polizei. Laut dem Zugführer der Feuerwehr ging der Notruf gegen 19.27 Uhr ein. Mit einem Leiterwagen löschte die Feuerwehr den Brand, verletzt wurde niemand. In dem Anbau fanden die Einsatzkräfte eine Gasflasche. Zur Brandursache konnte die Polizei noch nichts sagen.

Von Niklas Engelking