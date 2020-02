Feueralarm unterbricht Techno-Party mit Loveparade-Gründer Dr. Motte

Wolfsburg hat am Samstag ein eindrückliches Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit gesetzt. Nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag in Hanau, bei dem neun Menschen erschossen wurden, folgten Hunderte einem Aufruf zur Mahnwache vor dem Rathaus. Schon am Freitag wurde in Wolfsburg inne gehalten.