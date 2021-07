Als die Feuerwehr am Samstagabend eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster des Medya-Grills in der Heinrich-Deumeland-Straße in Mörse. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Ausbreiten des Feuers auf den Dachstuhl sowie auf den benachbarten Getränkemarkt.