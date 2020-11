Wolfsburg

Felgendiebe haben in der Nacht zu Mittwoch alle vier Räder eines VW Up im Stadtteil Hageberg-West gestohlen. Nach Polizeiangaben wurde das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Duisburger Straße nahe dem Bottroper Ring auf Steinen aufgebockt aufgefunden. Die Räder haben zusammen einen Wert von 2000 Euro. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Tel. (05361) 46 46 0.

Von der Redaktion