Wolfsburg

Bei einem Verkehrsunfall in Westhagen ist am Dienstagmorgen eine 73 Jahre alte Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Die Wolfsburgerin war gegen 9.20 Uhr auf dem Radweg des Dresdener Rings in Richtung Sudetenstraße unterwegs, als sie in Höhe der Auffahrt zur Frankfurter Straße von einem abbiegenden Auto erfasst wurde. Die 73-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Am Steuer des VW Golf saß nach Polizeiangaben ein 83 Jahre alter Wolfsburger, der von der Sudetenstraße gekommen war und von der Brücke nach links auf die Auffahrt zur Frankfurter Straße abbiegen wollte. Dabei übersah der Autofahrer die Radfahrerin, die unter das Fahrzeug geriet.

Ein Notarzt habe schließlich noch an der Unfallstelle den Tod der Wolfsburgerin festgestellt

„Ersthelfer, die unmittelbar danach auf die Unfallstelle zukamen, halfen couragiert mit, die Fahrradfahrerin zu bergen“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Ein Notarzt habe schließlich noch an der Unfallstelle den Tod der Wolfsburgerin festgestellt.

An dem Golf entstand ein Schaden von 2000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war die Unfallstelle zwischen den Stadtteilen Laagberg und Westhagen kurzfristig gesperrt.

