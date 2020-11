Wolfsburg

Die neue Blitzeranlage am St.-Annen-Knoten sorgt weiter für Diskussionen. Als Reaktion auf den WAZ-Bericht über Kritik an der Ampelschaltung will die FDP-Fraktion die dortige Verkehrssituation zum Thema im nächsten Ausschuss für Bürgerdienste machen. „Die Ampelschaltung führt zu abrupten Bremsmanövern und der Gefahr von Auffahrunfällen“, sagt Fraktionsvorsitzende Kristin Krumm.

Nach ihren Beobachtungen schaffen es seit Aufbau der stationären Radarfallen noch weniger Autos als früher während einer Grünphase über die Kreuzung. Der Rückstau in Richtung Dieselstraße habe sich dadurch noch vergrößert. „Der Blitzer verschlimmert das Problem“, so Krumm. Aufgebaut wurden die Messanlagen im April, seit August werden neben Tempo- auch Rotlichtverstöße geahndet.

Ist die Gelbphase an der Ampel zu kurz?

Mit ihrem Eindruck, dass durch die Installation der Blitzeranlage auch die Ampelschaltung verändert wurde, steht die FDP nicht alleine da. Schon kurz nach der Installation der Radarfallen gab es Beschwerden über zu kurze Ampelphasen. Der Wolfsburger Niels Heitmann stoppte die Dauer der Gelbphase an der Ampel vom Berliner Ring zur Heßlinger Straße mit seinem Smartphone, nachdem er dort für ihn überraschenderweise bei Rot geblitzt wurde. Heitmann kam zu dem Ergebnis, dass die Gelbphase die erforderlichen drei Sekunden unterschreite. Die Stadt dementierte diesen Vorwurf mit Verweis auf die technische Überwachung der Ampelanlage – alles sei in Ordnung.

Kristin Krumm (FDP): „Der Blitzer verschlimmert das Problem“. Quelle: Roland Hermstein

Unabhängig von der Länge der Gelbphase: Allein die Tatsache, dass dort geblitzt wird, verändert nach Ansicht von Krumm das Verhalten der Autofahrer – allerdings zum Nachteil des Verkehrsflusses. Besonders auf der Linksabbiegerspur von der Dieselstraße in Richtung Berliner Ring habe sich der Rückstau noch vergrößert. „Letztlich muss die Ampelschaltung so angepasst werden, dass sie mit dem Blitzer kompatibel ist“, sagt sie. Andernfalls müsse der Blitzer eben abgeschaltet werden.

Eine verlässliche Antwort könne möglicherweise nur eine Verkehrszählung liefern

In der nächsten Sitzung des Bürgerdiensteausschusses am 18. November will die FDP die Verwaltung erneut zu einer Überprüfung der Verkehrssituation am St.-Annen-Knoten auffordern. Zuletzt habe die Stadt auf eine entsprechende Anfrage der Fraktion mitgeteilt, dass dort keine größeren Probleme durch den Aufbau der Radaranlage beobachtet wurden. Eine verlässliche Antwort könne möglicherweise nur eine Verkehrszählung liefern, meint Krumm. „Wir waren von Anfang an gegen die Blitzeranlage. Der Knotenpunkt schafft einfach das Verkehrsaufkommen nicht mehr.“ Das Problem müsse durch die Umgestaltung des St.-Annen-Knotens gelöst werden.

Von Florian Heintz