Wolfsburg

Kanllharte Realität in Wolfsburg: Rasant steigende Spritpreise sorgen für frustrierte Fahrer an der Zapfsäule: Wie sich die Preise zusammensetzen, was sie so teuer macht und ob der Staat davon profitiert, erfahren Sie im FAQ.

Wie setzt sich der Spritpreis zusammen?

In Deutschland bestehen die Preise zum einem großen Teil aus fixen Abgaben. Pro Liter zahlen Verbaucher feste Beträge für Energiesteuer, CO2-Steuer und Erdölbevorratungsbeitrag. Am geringsten ist der Erdölbevorratungsbeitrag zur Sicherung der nationalen Erdölreserven, 0,356 Cent pro Liter Diesel und Benzin zahlen Fahrer laut dem Automobilclub von Deutschland. Dazu kommt die CO2-Steuer: 2022 sind es laut ADAC pro Liter Benzin etwa 8,4 Cent. Beim Liter Diesel zahlen Verbraucher um die 9,5 Cent. Den Löwenanteil macht die Energiesteuer: 65 Cent kommen auf den Liter Super, 47 Cent holt sich der Fiskus zu jedem Liter Diesel.

Außerdem sind bei jedem Tanken 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Sie wird pro Liter auf die Energiesteuer und den Warenpreis erhoben. Bei 47 Cent Energiesteuer für Benzin zum Beispiel 8,9 Cent Mehrwertsteuer pro Liter. Dazu kommen nochmal 19 Prozent auf den Warenpreis. Dieser setzt sich aus den Kosten für Rohöl, Transport, CO2-Abgabe und Gewinn für die Anbieter zusammen. Bei einem Literpreis von 2,10 Euro für Super E10 rechnet der ADAC hier beispielhaft 111,1 Cent Warenpreis. Bis zu die Hälfte des Gesamtpreises landen laut ADAC beim Staat, 48 Prozent sind es laut ADAC bei Benzin, 39 Prozent bei Diesel.

Happig: die Preistafel an einer Tankstelle in Hannover Wülfelrode. Quelle: RAINER Rainer Droese

Warum bleibt der Sprit so teuer?

Der ADAC meint dazu: „Der Benzinpreis hat sich vom Rohölpreis und Dollar-Kurs entkoppelt.“, Obwohl Ölkonzerne das Rohöl wieder günstiger bekommen, geben sie es an der Tanksäule weiterhin teuer ab. Die Tankwarte bekommen dabei nur den Frust der Kunden ab. Als Pächter verdienen sie nur einen festen Centbetrag pro Liter Sprit. Auslöser des Booms war Russlands Einmarsch in die Ukraine. Angst vor einer Verknappung des Öls mündete vergangenen Dienstag in einem Preis von 129 US-Dollar pro Barrel der Rohölsorte Brent. Jetzt ist der Rohöl-Preis aber erheblich gesunken: Am Donnerstag hatte Brent ein Tages-Hoch von 102,84 Dollar, vermeldete tagesschau.de. Trotzdem bleibt es teuer.

Wolfsburg-Umfragen

Profitiert der Staat vom hohen Spritpreis?

Geht man rein nach den Mehrwertsteuereinnahmen, verdient der Staat durchaus mehr am Liter Sprit als vorher. Dem gegenüber stehen aber auch höhere Kosten. Dienstfahrzeuge müssen teuer aufgetankt, Ministerien teuer beheizt werden. Auch die Planung und Umsetzung von Entlastungsmaßnahmen für die hohen Energiepreise kosten Ressourcen.

Da kommt keine Freude auf: Die Spritpreise sind höher denn je. Quelle: Britta Schulze

Warum ist Diesel teurer als Benzin?

Der Grund, warum Diesel derzeit teurer ist als Benzin, liege vor allem in der gestiegenen Heizölnachfrage, so der ADAC. „Diese setzt für gewöhnlich im Herbst ein, wenn viele Verbraucher ihre Tanks füllen.“ Im Frühjahr ebbe die Nachfrage normalerweise ab. Dieses Jahr gibt es aber noch immer eine hohe Heizölnachfrage: Wegen Versorgungsängste und Bedenken der Verbraucher vor noch höheren Ölpreisen kommenden Herbst. Die Folge sei eine besonders starke Verteuerung beim Heizöl und damit auch beim verwandten Diesel-Kraftstoff.

Wird Kraftstoff bald günstiger?

Zwei Dinge will die Bundesregierung unternehmen: Finanzminister Christian hat am Montag einen Krisenrabatt für Autofahrer vorgeschlagen. Demnach sollen Autofahrer einen Rabatt geltend machen können, wenn sie fürs Tanken bezahlen. Bis zu 40 Cent sind Medienberichten zufolge im Gespräch. Zum anderen will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vom Kartellamt überprüfen lassen, ob es bei den Ölkonzernen Preisabsprachen gibt.