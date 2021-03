Wolfsburg

Ein 42-jähriger Wolfsburger ist in der Zeit von August 2019 bis Mai 2020 gleich viermal auffällig geworden, weil er sein Geschlechtsteil vor Frauen und sogar jungen Mädchen entblößt hat. Am Dienstag hat das Amtsgericht den Mann wegen zwei Fällen von sexuellem Missbrauch von Kindern und zwei Fällen von sexueller Belästigung zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. Diese setzte das Gericht allerdings zur Bewährung aus. Zudem muss der Mann eine Geldstrafe zahlen und eine Therapie machen.

Der Mann entblößte sich insgesamt viermal vor Frauen und jungen Mädchen

Insbesondere für die beiden betroffenen Mädchen, die laut der Richterin beide knapp unter 14 Jahren waren, muss es ein traumatisches Erlebnis gewesen sein: Im August 2019 entblößte der 42-Jährige sein Geschlechtsteil in einem Waldstück zwischen dem Rabenberg und Detmerode. Als ein Mädchen an ihm vorbeikam, folgte er diesem, fragte nach einem Taschentuch und führte Masturbationsbewegungen durch.

Dem anderen betroffenen Kind begegnete der Mann im September 2019 an einem Verbindungsstück zwischen der Thüringer Weg und der Mecklenburger Straße. Der Mann urinierte zunächst an einen Zaun und begann dann, vor dem vorbeikommenden Mädchen zu onanieren.

Mann im Wald: Im August 2019 entblößte sich ein 42-Jährger in einem Waldstück in Detmerode vor zwei jungen Mädchen. Quelle: Archiv

Ein weiterer Fall ereignete sich im April 2020 in Braunschweig. Dort hielt der Mann mit einem PKW an der Bushaltestelle Steinkamp und holte vor einer Passantin seinen Penis aus der Hose. Im Mai 2020 entblößte sich der 42-Jährige zudem vor einer Frau in einem Waldstück zwischen der Nordsteimker und der Reislinger Straße. Wieder fragte er die Betroffene nach einem Taschentuch.

Der Mann nahm billigend in Kauf, sexuelle Handlungen vor Kindern durchzuführen

Vor Gericht legte der 42-Jährige über seinen Anwalt ein vollumfängliches Geständnis ab. Er betonte, sich bereits in Therapie begeben zu haben. Bei seinen ersten beiden Taten sei ihm „nicht bewusst“ gewesen, wie jung die betroffenen Mädchen waren. Für Richterin und Staatsanwalt war jedoch spätestens nach dem Blick auf das Foto von einer der Betroffenen klar, dass der Angeklagte zumindest „billigend in Kauf genommen“ haben musste, sexuelle Handlungen vor Kindern durchzuführen.

Der 42-Jährige und sein Anwalt führten die Taten mit auf Tabletten zurück, die der Angeklagte aufgrund einer Angststörung einnahm. Zudem gab der Wolfsburger an, zum Zeitpunkt der Tat regelmäßig Alkohol konsumiert zu haben. Diese Kombination habe den Angeklagten aus Sicht seines Anwalts von einem „sehr ängstlichen zu einem extrovertierten“ Menschen gemacht. Der 42-Jährige betonte mehrfach, dem Alkohol mittlerweile abgeschworen zu haben und zu weiteren Therapien bereit zu sein.

„Nur die Spitze des Eisbergs“

Die Richterin hielt dem Angeklagten zugute, dass er den Betroffenen durch sein Geständnis eine Aussage ersparte und sich bereits selbst in Therapie begeben hatte. Außerdem sei er zuvor noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Sie sei sich allerdings sicher, dass nicht alle Taten des Mannes auch vor Gericht gelandet seien, führte die Richterin weiter aus: „Das ist sicherlich nur die Spitze des Eisbergs.“ Neben der dreijährigen Bewährungsstrafe muss sich der Mann deshalb auch für zwei Jahre in Therapie begeben.

Von Melanie Köster