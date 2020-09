Wolfsburg

Ein Exhibitionist treibt am Allersee sein Unwesen. Am vergangenen Samstag entblößte sich der Unbekannte vor zwei Schülerinnen im Bereich des Nordufers. Jetzt gibt es Hinweise auf weitere Fälle: Der Mann belästigt offenbar gezielt Gäste des Hotels im Allerpark.

Wenn Gäste aus dem Fenster schauen, präsentiert sich der Exhibitionist mit heruntergelassener Hose

Ein 54 Jahre alter Hotelgast, der zurzeit bei Volkswagen arbeitet, meldete sich am Mittwoch bei der WAZ und berichtete, wie dreist der Täter vorgehen soll. Seit der vergangenen Woche sei der Unbekannte mehrmals abends zwischen 21 und 23 Uhr vor dem Hotel aufgetaucht und habe mit einem Laserpointer in die Zimmer geleuchtet. Wenn dann Gäste darauf aufmerksam werden und aus dem Fenster schauen, präsentiere sich der Exhibitionist mit heruntergelassener Hose und einer Hand am Geschlechtsteil. Drei bis vier Fälle seien ihm bekannt, berichtete der Hotelgast im Gespräch mit der WAZ. Das Courtyard Hotel wollte sich am Mittwoch auf Anfrage nicht zu den Vorfällen äußern. „Es ist Zeit, dass man diesem Humbug ein Ende bereitet. Der Mann muss zur Räson gebracht werden“, sagte der 54-Jährige.

Die Chancen dafür stehen wahrscheinlich nicht schlecht. Denn eine Arbeitskollegin des VW-Mitarbeiters, die derzeit ebenfalls im Hotel wohnt, konnte am Dienstagabend offenbar ein Foto des Exhibitionisten machen. Der Täter sei auf der Aufnahme gut zu erkennen. „Man sieht, dass er nackt ist und Hand anlegt“, berichtete der 54-Jährige. Bekleidet gewesen sei der Exhibitionist mit einer Camouflage-Hose und einer Adidas-Jacke. Das Foto wollten die Hotelgäste nach eigener Aussage auch der Polizei zur Verfügung stellen.

Der Exhibitionist belästigte zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren

Die Ermittler würden dies ausdrücklich begrüßen. „Weiteren Hinweisen werden wir natürlich nachgehen“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Zur Anzeige gebracht worden sei bislang aber nur der Fall am Samstag, als zwei Schülerinnen im Alter von 12 und 13 Jahren im Bereich des nördliches Allersee-Ufers belästigt wurden. Die Mädchen hatten Süßigkeiten gegessen und Musik gehört, als sich der Unbekannte nährte. Als der Mann feststellte, dass die Schülerinnen ihn entdeckt hatten, zeigte er sich den jungen Frauen „in Scham verletzender Weise“ – und verschwand schnell wieder. Die Mädchen gingen daraufhin ins nahe gelegene Hotel. Von dort aus wurde per Notruf umgehend die Polizei alarmiert.

Die Schülerinnen konnten den Täter gegenüber der Polizei beschreiben: Er war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte kurze graue Haare mit einer Stirnglatze und einen Drei-Tage-Bart. Der Gesuchte trug außerdem eine runde Brille und hat ein Muttermal auf dem rechten Augenlid.

„Bislang haben wir keine weiteren Hinweise auf den Täter bekommen“, sagte Claus. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon (05361) 46 46 0.

