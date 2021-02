Wolfsburg: Es gibt sieben neue Corona-Fälle

Wolfsburg

Zwei mehr als am Montag: Sieben Corona-Neuinfektionen meldete die Stadt Wolfsburg am Dienstagnachmittag. Der Inzidenzwert sinkt weiter und liegt aktuell bei 44,2; in den vergangenen sieben Tagen sind 55 Personen positiv auf das Virus getestet worden.

Aktuell gibt es 96 laufende Corona-Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie in Wolfsburg im März 2020 beträgt die Gesamtzahl der Infizierten 1981, davon gelten 1818 Personen als genesen. An oder mit dem Virus verstorben sind in der VW-Stadt 67 Menschen, zuletzt in der vergangenen Woche ein 51-jähriger Mann.

Am Montag hat endlich das Impfzentrum im Wolfsburger CongressPark den Betrieb aufgenommen – gleich am ersten Tag konnten 240 Senioren geimpft werden. Am Mittwoch erwartet die Stadt Wolfsburg eine weitere Lieferung von Impfdosen.

