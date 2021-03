Wolfsburg

Spätestens ab Mitte April sollen auch Hausärzte in ihren Praxen Patienten gegen Corona impfen können. Einige Wolfsburger Ärzte führen schon Wartelisten.

„Wir warten nur darauf, dass es genug Impfstoff gibt, damit auch Haus- und Fachärzte das Impfen anbieten können“, sagt Elisabeth Roeder-Riemke, die als niedergelassene Fachärztin für Allgemeinmedizin nicht nur eine Praxis in Detmerode betreibt, sondern auch Obfrau beim Hausärzteverband Braunschweig und Vorsitzende des Ärztevereins Wolfsburg ist.

„Wir warten nur darauf, dass es genug Impfstoff gibt“: Elisabeth Roeder-Riemke, Allgemeinmedizinerin in Detmerode und Vorsitzende des Ärztevereins Wolfsburg. Quelle: privat

Den großen Vorteil sieht sie in der Alltagserfahrung der Allgemeinmediziner: „Wir kennen unsere chronisch kranken Patienten am besten und wissen auch, wer wegen Vorerkrankungen in eine dringendere Priorisierungsgruppe aufrutschen würde. Denn das große organisatorische Problem derzeit ist ja die Einteilung dieser Gruppen.“ Auch vor Ort im Impfzentrum falle im Moment noch viel Bürokratie an, die Hausärzte vermeiden könnten. Das langwierige Prüfen von Ausweisen und Papieren vor der Impfung könnten sich die Mediziner in ihren Praxen ersparen.

Auch Hausärzte müssen sich an die Reihenfolge halten

Die Nachfrage ist schon jetzt hoch: Roeder-Riemke führt bereits eine Warteliste, beharrt aber darauf, sich an die Reihenfolge der Priorisierungsgruppen zu halten. Es werde zwar eine „Herausforderung“ werden, so viele Impftermine zu organisieren, „aber davon bricht unser System noch nicht zusammen“, verspricht sie. Genau wie sich jederzeit auch kurzfristig Zeit für Notfallpatienten finde, sei der Terminplan noch flexibel genug für Corona-Impfungen.

Wer ist als nächstes dran? Hausärzte müssen sich, ebenso wie die Impfzentren, an die Reihenfolge der Priorisierungsgruppen halten. Im Moment sind es vorrangig die Über-80-Jährigen, die geimpft werden, außerdem sind zum Beispiel Mitarbeitende aus Rettungsdiensten, Notaufnahmen und Intensivstationen sowie Seniorenheimbewohner an der Reihe. In Niedersachsen können außerdem schon jetzt Beschäftigte an Grund- und Förderschulen sowie Kita-Mitarbeiter gegen Corona geimpft werden. Und bald geht es weiter: Die Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen für Menschen über 70 Jahre startet in Niedersachsen in der kommenden Woche. Jahrgangsweise würden die insgesamt rund 700.000 Impfberechtigten in den kommenden Wochen angeschrieben, kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag an. Zur zweiten Gruppe gehören auch Personen mit Trisomie 21, mit Demenz, mit geistiger Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung.

Auch Dr. Birgit Bering aus der Stadtmitte wird schon jetzt oft gefragt, ob sie demnächst gegen Corona impfen werde. Ihre Antwort: „Natürlich! Wir haben genügend Räume und das Personal ist fürs Impfen geschult.“ Den Aufwand hält sie für überschaubar: „Es ist alles nur eine Frage der Organisation.“

Wenige technische Feinheiten noch ungeklärt

Das einzige Problem, das aus ihrer Sicht noch nicht gelöst ist, besteht in einer Feedback-Schlaufe, wie sie in Impfzentren praktiziert wird. „Jedes Fläschchen und jeder Patient haben einen Code, die miteinander verknüpft werden, um Nebenwirkungen besser rückmelden zu können. Und für diese Codes haben wir noch nicht die passenden Scanner.“

Nicht jeder Impfstoff lässt sich überall impfen: Hausärzte können die Vakzine von Pfizer/Biontech und Moderna in der Regel nicht ausreichend kühlen. Quelle: AP/PA Wire

Was die Hausarztpraxen darüber hinaus von Impfzentren unterscheidet, ist auch der Impfstoff selbst. Die beiden Marken Biontech/Pfizer und Moderna fallen für Hausärzte aus, weil sie nur extrem gekühlt verwendbar sind und schlecht transportiert und aufbewahrt werden können. Extra alle Praxen mit Extremtiefkühlschränken auszustatten, mache keinen Sinn, erklärt Elisabeth Roeder-Riemke.

Betriebsärzte wollen ebenfalls helfen Auch Betriebsärzte möchten bei der Impfkampagne des Bunds mithelfen, das geht aus einem Gespräch des Verbands deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW) mit Gesundheitsminister Jens Spahn hervor. Die bisherige Einteilung in Priorisierungsgruppen hält der VDBW aber für unnötig kompliziert. Der Verband hat dem Bundesminister daher vorgeschlagen, eine Priorisierung nach Lebensalter durchzuführen, beginnend mit der Gruppe der über 60-jährigen Beschäftigten. Möglich wäre auch, dass im Wolfsburger VW-Werk in Zukunft geimpft wird. Aktuell wurde das Test-Verfahren im Werk vereinfacht, um schon jetzt Personal für ein mögliches Impfzentrum frei zu machen.

„Im Moment kommt nur AstraZeneca in Frage“, weiß auch Birgit Bering. „Und später hoffentlich noch der von Johnson & Johnson, der auch noch den Vorteil hätte, dass er nur einmal verabreicht werden muss.“ Sie selbst und ihr Team haben sich bereits am Dienstag im Impfzentrum ihre erste Dosis AstraZeneca impfen lassen.

Übrigens sind nicht nur Hausärzte befähigt, zu impfen. Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung hat bereits angeboten, auch Zahnärzte mit ins Boot zu holen. Dr. Wilfried Reiche vom Zahnärztlichen Kompetenzzentrum Wolfsburg erklärt, er sei sofort bereit, mitzumachen: „Ich denke, wir sollten alles dafür tun, den Impfschutz großflächig und möglichst bald herzustellen. Alle dafür Befähigten sollten mithelfen!“

