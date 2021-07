Wolfsburg: Ensemble „Brazzo Brazzone“ sorgt für Partystimmung schon am Mittag

Wolfsburg

Mit knallbunten Anzügen, jeder Menge guter Laune, italienischem Charme und vor allem Musik mit ordentlich Pfeffer präsentierte sich die Hannoveraner Truppe „Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble“ am Samstagmittag auf der Bühne vor dem Glasdach am Hugo-Bork-Platz. Dem Namen der Veranstaltungsreihe „Jazz and more“ gaben sie musikalisch kompletten Inhalt.

„Wir freuen uns sehr, sehr, sehr, sehr, sehr hier in Wolfsburg zu spielen“, sagte Bandgründer und Frontmann Daniel Zeinoun. Es war tatsächlich der erste Auftritt des 2012 gegründeten Ensembles in Wolfsburg. Obwohl die Verbindungen zur Volkswagenstadt weitläufig sind. Der studierte Jazz-Musiker Zeinoun spielte unter anderem schon in der Hannover Big Band des ehemaligen Wolfsburger Musikdozenten Lothar Krist.

Stilmix von Jazz bis Ska

Daniel Zeinoun war schon in vielen Ensembles unterwegs, unter anderem auch mit der Deutschrock-Band „Wir sind Helden“. Seinen breiten musikalischen Erfahrungen bietet er nun in seiner eigenen Musikgruppe viel Raum. So gestaltete das Sextett ein wunderbar erlebnisreiches und abwechslungsreiches Konzert, das das Publikum begeisterte.

Das ist Jazz & more Die veranstaltende Wolfsburg Wirtschaft- und Marketinggesellschaft (WMG) präsentiert in der Reihe „Jazz and more“ in den nächsten zwei Wochen noch weitere samstägliche Konzerte. Am 31. Juli spielt die „Traditional Old Merry Tale Jazzband“. Am 7. August schließt die diesjährige Reihe mit dem Konzert der „Saratoga Seven Jazzband“. Die Konzerte beginnen um 11 Uhr. Der Eintritt zu der von Bauzäunen umrahmten Veranstaltungsfläche ist frei. Nach aktuellem Stand darf man sich dort frei ohne Maske bewegen. Es ist zum Einlass nur ein Nachweis erforderlich über eine Genesung, eine vollständige Impfung oder einen aktuellen Schnelltest. Letzteren kann man vor dem Eingang noch bei der mobilen Teststation machen.

Der Stilmix reichte dabei von Old Time Jazz über Latin bis hin zu moderner Popmusik, immer gewürzt mit eingängigen Rhythmen aus Ska, Swing oder auch Balkanbeats und noch vieles mehr. Die Bläsersektion mit dem Chef an der Trompete spielte einen tollen Groove, unterstützt von Schlagzeug und Rhythmusgitarre.

Gespielt wurden Eigenkompositionen, aber auch Coverversionen in ungewohntem Gewand durch die Blasinstrumente Tuba, Saxophon und Trompete. Das reichte von „Bei mir bist du schön“ bis hin zu Tuto Cutugnos „L‚Italiano (Lasciatemi Cantare)“. Dem Pep der Band konnte man sich bei keinem der Songs entziehen. So entstand schon am späten Vormittag, gerade mal eine halbe Stunde nach 11 Uhr schon richtig Partystimmung auf dem gut besuchten Hugo-Bork-Platz.

Von Robert Stockamp