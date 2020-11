Innenstadt

Eine beeindruckende Inszenierung erlebte das Publikum im Scharoun Theater Wolfsburg am Donnerstagabend. Yael Schüler spielte die Titelrolle in der von ihr verfassten Bühnenfassung des Romans „Der Mann, der nicht aufhörte zu schalfen“ von Ahron Appelfeld. Das autobiografische Buch des Juden ließ sich in Schülers Fassung gut auf die heutige Flüchtlingssituation anwenden.

Erzählt wird eigentlich die Geschichte des jugendlichen Erwin, der 1946 auf der Flucht quer durch Europa ist. Die meiste Zeit davon erlebt er im Dämmerschlaf, der in ihm die Erinnerungen an die verlorene Heimat lebendig hält.

In Palästina soll er zu einem „neuen Juden“ erzogen werden, bekommt einen hebräischen Namen und soll für die gute Sache kämpfen. Dabei wird er schwer verletzt. Schließlich findet er sogar seine Eltern wieder, von denen er sicher geglaubt hat, dass sie tot seien. Er hatte die Beziehung zu ihnen in seinen Träumen aufrecht erhalten.

Emotional erzählte Geschichte

In Yael Schülers Fassung geht es nicht so sehr um die chronologische Geschichte. Die setzt im Buch in Neapel an und führt dann weiter zum Kibbuz in Palästina und erzählt die Geschichte eines deutschen Jungen, der sich in einer neuen Kultur zurecht finden muss, mit der er nur den Glauben gemeinsam hat.

Auf der Bühne wechselten Erlebnisse und Traumsequenzen beständig. Die Geschichte des Jungen wurde als Gedankenfolge erzählt, mit starken Emotionen. Die Wörter Kibbuz, Palästina oder Jude kamen nicht vor. Der Roman wurde hier auf eine Abstraktionsebene gehoben, die auf einer starken Gefühlsebene die Geschichte erzählt und sie somit aus ihrem zeitlichen Kontext hebt.

Intensives Erlebnis für die Theater-Gäste

Yael Schüler spielte dabei äußerst eindrucksvoll. In der mehr als einstündigen Aufführung hielt sie durchgängig die Spannung und agierte dabei meistens trotzdem eher zurückhaltend. Unterstützt wurde ihr Spiel von getragener Musik, die Raphael Isaac Landzbaum mal auf der Oboe und mal auf dem Englisch Horn spielte.

Zudem intensivierte das karge Bühnenbild, das eingefasst war von dem tiefen dunklen Bühnenraum, und die entsprechende akzentuiert gesetzte Beleuchtung die emotionale Wirkung des Stücks. Nach der letzten Szene blieb es lange still im Saal, bis endlich mit der Verbeugung der Darstellerin und des Musikers der begeisterte Applaus nach und nach einsetzte.

