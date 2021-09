Wolfsburg

Am Montagnachmittag haben rund 60 Eltern und Kinder zum Weltkindertag auf dem Rathausvorplatz gegen die Corona-Maßnahmen in der Schule demonstriert. Die neue Corona-Landesverordnung sieht vor, dass Erst- und Zweitklässler bald keine Maske mehr während des Unterrichts tragen müssen. Das geht den Wolfsburger Eltern noch nicht weit genug. Sie forderten die Abschaffung der Maskenpflicht für alle Jahrgänge, den Verzicht auf die Abstandsregeln und einige möchten auch, dass die Corona-Tests wegfallen. Die Demonstranten betonten, dass sie keine Corona-Leugner oder „Querdenker“ seien, sondern mit den Politikern ins Gespräch kommen wollen.

Nadja Rahn aus Mörse hat fünf Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren. Sie hat ihre Forderungen auf ihrem T-Shirt und vielen Luftballons notiert. Ihre schulpflichtigen Kinder müssten den ganzen Tag im Unterricht die Maske aufbehalten, diese dürfe nur manchmal abgenommen werden. Das führe zu Kopfschmerzen bei ihren Kleinen. „Ich wünsche mir, dass die Kinder nicht als Gefahr gesehen werden. Daher sollen alle Maßnahmen fallengelassen werden“, so Rahn.

Flashmob mit Eltern und Kindern vor dem Wolfsburger Rathaus

Die Teilnehmer haben über einen Flyer, der über die Messenger-Apps Whatsapp und Telegram verschickt wurde, oder über Mund-zu-Mund-Propaganda von dem Treffen erfahren. Die Versammlung war nicht bei der Polizei angemeldet. Ein richtiger Flashmob also. Ein Polizeiwagen stand von Beginn an in der Nähe der Zusammenkunft. Nach einer Stunde wollten die Beamten, dass sich ein Versammlungsleiter zu erkennen gibt. Keiner kam zu den Polizisten, der Flashmob wurde aufgelöst.

Zur Galerie Flashmob auf dem Rathausvorplatz: Wolfsburger Eltern demonstrierten mit ihren Kindern gegen die Corona-Auflagen an den Schulen. Sie fordern unter anderem die Abschaffung der Maskenpflicht.

Der Protest verlief friedlich. Kinder und Erwachsene schrieben ihre Wünsche mit Kreide auf den Boden, einige hielten Plakate mit einer durchgestrichenen Maske hoch und die Musikerin Ingrid Münch spielte mit ihrer Gitarre Kinderlieder. „Kinder zu schützen heißt, sie von den Maßnahmen zu befreien“, sagte Münch.

Demonstranten seien keine Corona-Leugner und „Querdenker“

Anna Malsam hat einen Sohn, der in die zweite Klasse geht. Sie war vom Netzwerk „Maskenfrei an Schulen“ dabei. Sie betonte, dass die Demonstranten keine Corona-Leugner und „Querdenker“ seien. „Es tut mir leid, wenn Kinder an Corona erkranken. Aber wir machen uns Sorgen um die psychischen Folgen bei Kindern und wollen mit den Politikern ins Gespräch kommen“, erklärte Malsam. Möglich wäre beispielsweise kleinere Gruppen für gefährdete Kinder in der Schule anzubieten, sodass die anderen Schüler keine Masken mehr tragen müssten.

Rathausvorplatz: Anna Malsam vom Netzwerk „Maskenfrei an Schulen“ möchte mit den Politikern ins Gespräch kommen. Quelle: Roland Hermstein

Jessica Dreyer hat eine Tochter (11) und einen Sohn (6). Das dauerhafte Masken-Tragen führe bei ihrer Tochter manchmal zu Übelkeit und Schwindel – bis zum Erbrechen. „Ich sehe es nicht ein, dass sie trotz regelmäßiger Tests die Maske tragen müssen. Daher stehe ich heute hier“, erzählte Dreyer.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig