Stadtmitte

In diesen Minuten läuft ein Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Leonardo-Hotel am Südkopf. Die Einsatzkräfte haben den Bereich abgesperrt, es haben sich allerdings viele Schaulustige rund um die Einsatzstelle gebildet. Nach WAZ-Infos befindet sich eine Person auf dem Dach des Hotels. Feuerwehrmänner haben Kletterausrüstung angelegt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Mehr in Kürze!

Von der Redaktion