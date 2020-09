Wolfsburg

Das ist eine gute Nachricht für die Bewohner der Nordstadt: Ein Shuttle-Service vom Hansaplatz zum Edeka-Markt am Berliner Ring soll Menschen das Einkaufen leichter machen. Denn der Penny-Markt am Hansaplatz ist seit einem Wasserschaden im Juni geschlossen und muss saniert werden. Gerade für ältere Einwohner in der Nordstadt ist das Einkaufen seitdem beschwerlich.

Die erste Fahrt mit einem Bus startet am kommenden um 10 Uhr am Hansaplatz

Einen Termin zur Wiedereröffnung des Penny-Marktes gibt es bislang nicht, aber eine Zwischenlösung: Edeka Minden-Hannover testet in den kommenden zwei Wochen mit Unterstützung der WMG einen Einkaufs-Shuttle-Service. Die erste Fahrt mit einem Bus startet am kommenden Dienstag, 15. September, um 10 Uhr am Hansaplatz – eine Anmeldung ist erforderlich.

Anzeige

„Die jüngste Berichterstattung zur Nahversorgungssituation in der Nordstadt hat uns dazu veranlasst, kurzerhand einen Shuttle-Service zum Einkaufen für unsere Kunden anzubieten“, sagt Edeka-Vertriebsleiter Christian Mosler. Aktuell sei das Nahversorgungsangebot für die Bevölkerung stark eingeschränkt. Nicht nur der Penny-Markt am Hansaplatz ist geschlossen. Nach dem Abriss des Edeka-Marktes an der Teichbreite/Allerstraße läuft dort noch der Neubau – auf Hochtouren, wie das Unternehmen betont.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Einrichtung des Einkaufs-Shuttles war im Ortsrat der Nordstadt eine Anfrage an die WMG von Frank-Helmut Zaddach (SPD) vorausgegangen. Zaddach brachte einen Shuttle-Service vom Hansaplatz zu den Märkten in der Umgebung ins Spiel – so wie es Edeka jetzt zunächst in einer zweiwöchigen Testphase umsetzt. Dafür sprach am Freitag auch CDU-Fraktionssprecherin Angelika Jahns ihren Dank aus. „Gerade für die bevorstehende kühlere Jahreszeit wird das Einkaufen insbesondere für ältere Menschen schwieriger, deshalb sollten möglichst viele Bürger den Shuttle-Test nutzen, damit hier ein regelmäßiges Angebot entstehen kann“, so Jahns.

Es stehen 62 Sitzplätze und genügend Stauraum für Einkaufstaschen zur Verfügung

Der Edeka-Einkaufsbus startet am kommenden Dienstag, 15. September, um 10 Uhr an der Haltestelle am Hansaplatz und fährt direkt zum Edeka-Markt am Berliner Ring. Von dort fährt der Bus um 11.30 Uhr zurück in die Nordstadt. Es stehen 62 Sitzplätze und genügend Stauraum für Einkaufstaschen zur Verfügung. Wichtig: Eine vorherige Anmeldung bei der Tourist-Information Wolfsburg unter Telefon (05361) 89 93 0 ist notwendig. Im Bus muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Es sind weitere Fahrten für den 17., 22. und 24. September geplant, jeweils um 10 Uhr ab der Haltestelle Hansaplatz und zurück um 11.30 Uhr ab dem Edeka-Markt am Berliner Ring.

In der Allerstraße wird gebaut: Der Markt soll im Herbst fertig sein. Quelle: Gero Gerewitz

Von Nina Schacht