Wolfsburg: Eine Engels-Maske für die Engel von der Borsigstraße

Reislingen/Wolfsburg

Eigentlich beschenken sie immer bedürftige Menschen – auch in schwierigen Corona-Zeiten. Jetzt bekamen Monika und Wolfgang Schmidt mal etwas geschenkt: einen Nasen-Mundschutz mit kleinen Engeln darauf. „Ich bin gerührt“, sagt Monika Schmidt.

Anonymes Geschenk

Sie hat die Maske kürzlich in ihrem Fahrradkorb entdeckt. Irgendjemand hat die Maske, die sogar zwei zusätzliche Schutzschichten hat, ihr dort hineingelegt. Anonym, es lag kein Zettel dabei. Die Maske lag an dem Platz, an dem andere Menschen sonst Kleidung, Schuhe oder andere Spenden ablegen.

Anzeige

Wichtige Hilfe in der Corona-Krise

Die Engel-Maske passt zu den Schmidts. Für die Menschen in der Obdachlosenunterkunft Borsigstraße sind sie Engel: Das Ehepaar unterstützt sie, aber auch ehemalige Bewohner, die den Sprung in die eigene Wohnung geschafft haben, mit Kleidung, Lebensmitteln und mehr. Diese Hilfe ist gerade in der Corona-Krise wichtig. Denn den Menschen fehlen die einfachsten Dinge wie Hygieneartikel.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Deshalb war es keine Frage für die Schmidts, trotz Coronavirus und Ansteckungsgefahr weiterhin zu helfen. Natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Die Bewohner der Borsigstraße brauchen Hygieneartikel: Duschgel, Einmalrasierer, Zahnpasta, Toilettenpapier und in Corona-Zeiten vor allem Desinfektionsspray und Seife.

Lesen Sie auch:

Von Sylvia Telge