Schon wieder ein Einbruch am Detmeroder Markt: Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in einen Blumenladen eingestiegen und erbeuteten etwas Münzgeld und einen Tablet-PC. Bei einem weiteren Einbruchsversuch in ein benachbartes Friseurgeschäft seien die Täter gescheitert, teilte die Polizei mit.

Den Ermittlungen zufolge brachen die Unbekannten die Eingangstür des Blumengeschäfts auf und suchten in den Räumen offenbar gezielt nach Bargeld und Wertsachen. Es war der zweite Einbruch in den Blumenladen und der insgesamt fünfte Fall am Detmeroder Markt seit Ende Juni. Damals erbeuteten die Täter im Blumengeschäft eine Kaffeekasse mit Wechselgeld. „Seitdem lassen wir kein Geld mehr im Geschäft“, sagte eine Mitarbeiterin der WAZ. Natürlich mache man sich wegen der Einbruchserie am Detmeroder Markt auch Gedanken über weitere Sicherheitsmaßnahmen.

In der Bäckerei-Filiale erbeuteten die Einbrecher einen Tresor

Ebenfalls Ende Juni wurden die Täter bei einem Einbruchsversuch in die Gaststätte Dudelsack wahrscheinlich gestört. Die Ganoven hinterließen eine zerstörte Scheibe, gestohlen wurde nach Angaben der Polizei aber nichts. Vor rund drei Wochen wurde dann die Filiale der Bäckerei Cadera am Detmeroder Markt zum Ziel von Einbrechern. Die Täter drangen über eine Tür an der Ladezone in das Gebäude ein, durchwühlten die Räume und flüchteten mit einem Tresor.

Hinweise von Zeugen an die Polizei Wolfsburg unter Telefon (05361) 46 46 0.

