In der Nacht zu Donnerstag stiegen Einbrecher bei der Leonardo-da-Vinci-Schule in der Teichbreite ein. Die Beute war eher gering, der Sachschaden aber groß. Die Täter gingen mit brachialer Gewalt vor. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Unbekannte richten Riesenschaden bei Einbruch in Grundschule an

Zeugen gesucht - Unbekannte richten Riesenschaden bei Einbruch in Grundschule an

Zeugen gesucht - Unbekannte richten Riesenschaden bei Einbruch in Grundschule an