Wandtresor gestohlen: Einbruch in Wolfsburger Beratungsstelle

Wolfsburg

In der Poststraße sind Unbekannte in eine ambulante Hilfe- und Beratungsstelle eingebrochen und haben einen Laptop und einen Wandtresor erbeutet. Die Tat geschah in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 15.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.50 Uhr. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen.

Schadenshöhe noch unklar

Eine Angestellte der Ambulanten Hilfe für alleinstehende Wohnungslose bemerkte den Einbruch am Dienstagmorgen und rief die Polizei. Noch ist unklar, wie die Unbekannten in das Wohn- und Geschäftsgebäude gelangt sind. Im Haus angelangt öffneten die Täter die Eingangstür zu der Beratungsstelle mit brachialer Gewalt. Dort verschafften sie sich ebenfalls gewaltsam Zugang zu mehreren Zimmern und durchsuchten Schubladen sowie Schränke. Schließlich rissen sie einen Wandtresor mit unbekanntem Inhalt von der Wand. Neben dem Tresor entwendeten die Täter einen Laptop. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, sollen die Ermittlungen in den kommenden Tagen ergeben.

Polizei hofft auf Hinweise

Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise von Anwohnern. Möglich sei auch, dass die Täter auf der Flucht Teile ihrer Beute weggeworfen haben. Finder sollten diese Gegenstände nicht berühren, sondern direkt die Polizei benachrichtigen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Wache in der Heßlinger Straße entgegen. Tel.: 05361/46460.

Tat trifft Wohnungslose

Träger der betroffenen Einrichtung ist die Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten. Für deren Regionalleiter Michael Bahn ist unbegreiflich, was die Unbekannten zu ihrer Tat bewog: „Bei uns gibt es nichts zu holen.“ Was Bahn besonders schlimm findet: „Durch den Einbruch können wir unserer normalen Beratung nicht nachgehen. Die Tat ist deshalb nicht nur für unsere Kollegen ein Schock, sondern trifft auch die Menschen, die auf der Straße leben.“

Von Melanie Köster