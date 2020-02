Detmerode

Den Kurzurlaub eines Hausbesitzers in Detmerode haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag für ihre Zwecke ausgenutzt. Die unbekannten Täter öffneten nach Polizeiangaben die Terrassentür des Wohnhauses im Graf-Stauffenberg-Ring und durchsuchten das Einfamilienhaus nach Beute.

Was die Einbrecher dabei mitnahmen, steht noch nicht fest. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die Tat am Donnerstagmorgen. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen des Einbruchs setzen sich mit der Polizei Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 46 46 0 in Verbindung.

