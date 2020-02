Einbrecher flüchten dank aufmerksamer Zeugen

Vorsfelde/Wendschott

Bei mehreren Einbruchsversuchen in Vorsfelde und Wendschott sind die Täter am vergangenen Wochenende durch Zeugen gestört worden. Die Bewohner im Wendschotter Neubaugebiet Wildzähnecke sind alarmiert und warnen sich untereinander vor den Einbrechern.

Video zeigt einen Mann, der sich am Türschloss zu schaffen macht

Nach Polizeiangaben bemerkte ein Hausbesitzer in der Straße Zur Wildzähnecke am Freitagabend gegen 21.40 Uhr einen Verdächtigen, als dieser sich an dem Schloss der Haustür zu schaffen machte. Der WAZ liegt die Videoaufnahme einer Überwachungskamera vor, die den versuchten Einbruch zeigen soll. Darauf ist ein Mann zu sehen, der sich der Eingangstür eines Wohnhauses nähert, ein Werkzeug aus seinem Hosenbund zieht und offensichtlich das Türschloss aufbrechen will. Daraufhin ertönt ein gellender Schrei, vermutlich aus dem Inneren des Hauses, woraufhin sich der Verdächtige schnellen Schrittes entfernt.

Im Vorsfelder Bruchgartenweg wollten Einbrecher laut Polizei am Samstagabend gegen 20.55 Uhr in ein Einfamilienhaus einsteigen. Die Täter seien vermutlich durch das laute Gebell eines Nachbarhundes vertrieben worden, als sie versuchten, die Terrassentür aufzubrechen.

Bewohner der Wildzähnecke warnen sich untereinander

Björn Hoffmann aus der Wendschotter Wildzähnecke berichtete der WAZ von einem weiteren Einbruchsversuch am Sonntagabend. Auch hier sei der Täter von den Mietern vertrieben worden. In einer WhatsApp-Gruppe warnen sich die Anwohner gegenseitig vor den Umtrieben der Einbrecher im Ort. „Wir wollen die Leute warnen, damit sie ihre Häuser sichern“, so Hoffmann.

Die Polizei Vorsfelde nimmt Hinweise zu den Einbruchsversuchen unter Telefon (0 53 63) 99 22 90 entgegen.

Lesen Sie auch:

Von Florian Heintz