Wolfsburg

Einbrecher sind in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Restaurant in der Rothenfelder Straße eingestiegen. Die unbekannten Täter brachen dort mehrere Glücksspielautomaten auf und erbeuteten Bargeld. Wie hoch der dabei angerichtete Schaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen die Täter zwischen Montagabend 19.45 Uhr und Dienstagmorgen 08.50 Uhr an der Gebäuderückseite ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Restaurants. Anschließend öffneten sie gewaltsam dort aufgehängte Glücksspielautomaten und entkamen unerkannt.

Anzeige

Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon (05361) 46 46 0.

Von der Redaktion