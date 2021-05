Wolfsburg: Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg hat am Mittwoch, 26. Mai, einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Die Person ist demnach bereits am 21. Mai in einem Klinikum in Braunschweig verstorben und hat nicht in einem Altenheim gelebt. Die Anzahl der Todesfälle erhöht sich damit für die Stadt Wolfsburg auf 84.

Innerhalb eines Tages hat es acht Neuinfektionen in Wolfsburg gegeben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 57,1. Die umliegenden Kommunen haben etwas geringere Werte: Gifhorn liegt bei 52,1, Helmstedt sogar schon bei 27,4. Niedersachsenweit liegt die Inzidenz bei durchschnittlich 34.

Schafft auch Wolfsburg es demnächst unter die 50, könnten weitere Lockerungen folgen. Zum Beispiel entfällt die Testpflicht im Einzelhandel, sofern die Inzidenz in der Stadt fünf Werktage in Folge unter diesem Wert liegt. Dann dürften außerdem Schulen und Kitas wieder ins Szenario A zurückkehren, in dem endlich wieder alle Kinder gleichzeitig vor Ort sein können.

Derweil haben 38 Prozent der Wolfsburger eine Erstimpfung erhalten, 14 Prozent sind voll geimpft.

