Wolfsburg

Der Nachwuchs ist rund um die Uhr zu Hause, finanzielle Sorgen aufgrund von Kurzarbeit – und dennoch das Familienleben aufrechterhalten. Viele Paare sind im Zuge der Corona-Krise an den Rand ihrer Kräfte gekommen. Zu dieser Einschätzung kommt Francesca Canella-Jung, Leiterin der Wolfsburger Ehe,- Familien,- und Lebensberatung (EFL). Um Paare wieder miteinander ins Gespräch zu bringen – bei denen sonst eher Streit oder Funkstille herrscht – bietet sie das Kommunikationskompetenz-Training (KomKom) an. Im WAZ-Interview berichtet die Trainerin von den Abwärtsspiralen in manchen Beziehungen.

Frau Canella-Jung, Corona ist und war auch für viele Paare eine Herausforderung. Weshalb?

Ja, viele Paare sind ausgelaugt. Während Corona waren viele Eltern im Home-Office, gleichzeitig mussten sie sich um ihre Kinder kümmern – das hat viele überfordert. Für die eigene Paarbeziehung war da keine Zeit mehr. Viele Paare haben nur noch irgendwie funktioniert– und das nach dem Lockdown für eine sehr lange Zeit. Die eigenen Bedürfnisse mussten hinten anstehen und es blieb keine Zeit für Paar-Gespräche. Viele Paar haben sich einfach nur noch die Klinke in die Hand gegeben. Allerdings passierte das auch schon vor Corona. Eine Krise, und das ist eben auch bei der Pandemie der Fall, verstärkt das Problem jedoch.

Francesca Canella-Jung, Leiterin der Ehe-Familien- und Lebensberatung: „Zum Tennis verabrede ich mich auch, weil es mir wichtig ist. Wieso dann nicht auch mit meinem Partner.“ Quelle: Nina Schacht

Sie bieten deshalb einen Kurs an, der Paare wieder ins Gespräch bringen soll. Wie hilft der Kurs den Paaren?

Wir bieten das Kommunikationstraining für Paare an, die mindestens zwei Jahre zusammen sind. Denn: Etwa ab diesem Zeitpunkt setzt die Alltagsroutine ein, die Unzufriedenheit steigt. In den Mittelpunkt rücken verstärkt die negativen Seiten des Partners. Das endet leider allzu oft in einer Abwärtsspirale. Zu Beginn der Beziehung denken manche Frauen: „Das wird schon.“ Sie wollen ihren Partner ändern. Männer hingegen meinen oft, dass sie gute Zuhörer sind. Aber tatsächlich schalten sie auf Durchzug. Der Kurs hilft dabei, wieder besser miteinander zu reden, sich gegenseitig auf positive und negative Gefühle mitzuteilen. Es geht auch darum, dass sich Paare wieder auf die Stärken des Partners konzentrieren – ohne dabei die Probleme wegzuwischen.

Dafür muss einer den ersten Schritt machen. Wer meldet sich denn bei Ihnen? Die Frauen oder die Männer?

Das ist nicht geschlechterspezifisch. Als wir den Kurs im Landkreis Peine angeboten haben, meldeten sich sowohl Männer als auch Frauen. In Wolfsburg findet dieser spezielle Kurs ja zum ersten Mal statt. Deshalb kann ich das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Alle Infos zum KomKom-Kurs Das Kommunikationskompetenz-Training (KomKom-Kurs) wird von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) Wolfsburg angeboten. Die Kurse finden in der Kleiststraße 27/Ecke Kantallee statt. Das sind die Termine: Samstag und Sonntag, 24. und 25. Oktober, sowie Samstag, 7. und 14. November, jeweils von 9.30 bis 15.30 Uhr. Die Kosten für den Kurs betragen 150 Euro. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Kontakt: Francesca Cannella-Jung, Telefon (05361) 25 32 5 oder unter ehe-und-lebensberatung@wolfsburg.de.

Paare machen sich viele Vorwürfe: zu wenig Mithilfe im Haushalt, zuviel Zeit fürs Hobby, keine Lust mehr auf Sex und Nähe. Wie kommen Paare da wieder raus?

Indem sie fair miteinander sprechen. Und genau das trainieren wir. Zuerst geht es darum, sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden. Dann trainieren wir mit den Teilnehmern Gesprächs- und Zuhörerfertigkeiten. Statt Vorwürfe werden Wünsche formuliert. Es kommt beim Partner anders an, wenn ich sage „Ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen“ statt „Du hast mehr Zeit für dein Hobby als für mich.“ Und es gibt klare Kommunikationsregeln, die wir im üben.

...wie sehen diese aus?

Beispielsweise sollten im Gespräch Wörter wie „immer“ oder „nie“ vermieden werden. Das Verhalten des Partners sollte konkret kommuniziert werden, statt Formulierungen wie „Das ist typisch für dich“ zu verwenden. Zunächst ist aber wichtig, überhaupt erstmal wieder ins Gespräch zu kommen. Paare nehmen sich dafür mitunter keine Zeit. Genau das ist der Knackpunkt. Aber: Ich muss mich mit meinem Partner verabreden, sonst bleibt die Beziehung auf der Strecke.

Also feste Termine?

Ja, genau. Der Arztbesuch ist genauso wichtig wie der Termin für die gemeinsame Zeit als Paar. Viele Paare meinen, dass es zu steif sei, sich zu verabreden. Ich sehe das anders. Zum Tennis verabrede ich mich auch, weil es mir wichtig ist. Wieso dann nicht auch mit meinem Partner zum Gespräch oder um mit ihm eine angenehme Zeit zu verbringen. Allerdings ist das natürlich gerade hier in Wolfsburg nicht immer einfach. Schichtarbeit arbeitet gegen die Beziehung – was die gemeinsame Zeit angeht. Es ist schwer sich zu verabreden. Paare ohne Schichtarbeit haben es da leichter. Dennoch rate ich, gemeinsame Zeiten wichtig zu nehmen.

Gibt es einen Zeitpunkt in Beziehungen, an dem Paare spätestens eine Beratung aufsuchen sollten?

Ja, wenn sich Gespräche immer wieder im Kreis drehen und destruktiv sind oder der wenn totale Funkstille herrscht. Sinnvoll wäre sogar präventiv eine Beratung aufzusuchen, wenn beispielsweise ein Wendepunkt im Leben ansteht. Das kann der Eintritt ins Rentenalter sein, die Geburt eines Kindes oder eine berufliche Veränderung – all das hat Auswirkungen auf die Beziehung.

Dann ist eine Trennung mit Hilfe des Kurs vermeidbar?

Jedenfalls ist die Abbruchsrate bei diesem Kommunikationskurs extrem gering. In der Paarberatung habe ich das natürlich schon erlebt, dass Paare nicht mehr zusammen sein wollten. Ist es jedoch möglich, in den Gesprächen darauf hinzuarbeiten, dass beide die Trennung fair vollziehen, ist viel erreicht.

Von Nina Schacht