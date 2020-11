Wolfsburg

Frisches Sushi, zahlreiche regionale Produkte und Spezialitäten aus aller Welt, dazu High-Tech-Einkaufswagen und ein Café mit Blick auf den Neuen Teich: All das verspricht das riesige Edeka-Center, das am Donnerstag, 3. Dezember, in der Nordstadt eröffnen soll. Es ist das erste seiner Art in Wolfsburg. Am Mittwoch durfte sich die WAZ bei einem Rundgang bereits einen Eindruck von den rund 2650 Quadratmetern Verkaufsfläche verschaffen.

Das soll wirklich in einer Woche fertig sein? Zum WAZ-Besuch ist die Situation im und um das Center noch chaotisch. Auf dem Parkplatz laufen noch Pflasterarbeiten und auch drinnen wird an allen Ecken und Enden noch fleißig gewerkelt. Die Mitarbeiter von Center-Leiter Jörg Lilienkamp sind trotzdem bereits dabei, die Regale mit Produkten zu füllen. Lilienkamp blickt sich selbst etwas sorgenvoll um, ist aber dennoch optimistisch – mit großen Anstrengungen sollte alles rechtzeitig fertig werden: „Wir sind aktuell gegen 20 Uhr hier raus, die Handwerker gegen 22 oder 23 Uhr.“

Moderne Einkaufswagen sollen den Kunden zukünftig den Weg zur Kasse ersparen

Den Lärm der Baustelle ausgeblendet, lässt sich aber bereits erahnen, was das Center einmal bietet. Eine Besonderheit wartet direkt am Eingang: die „Easy Shopper“. Über eine App können die Besucher ihre Einkaufsliste auf ein Tablet am Wagen laden. Die Produkte scannen die Kunden dann bereits während des Einkaufs und müssen sie an der Kasse nicht noch mal aus der Einkaufstasche herausnehmen. Stattdessen können sie an speziellen Kassen sofort bezahlen oder sich den Gang zur Kasse gleich ganz sparen, indem sie ihre Kreditkarte in der App hinterlegen. Vor Problemen müssen sich die Kunden laut Lilienkamp nicht fürchten: „An den Tablets gibt es einen Notruf. Über GPS wissen wir, wo der Wagen gerade steht und können den Kunden helfen.“

Im Center gibt es laut Edeka über 30 0000 Produkte. Los geht es mit Obst und Gemüse. Neben einer Salatbar ist ein Bereich mit unverpackten Nüssen und Früchten. Nur wenige Meter weiter steht die Sushi-Bar: „Dort bereiten unsere Mitarbeiter das Sushi vor den Augen der Kunden frisch zu“, erklärt Lilienkamp.

Eine Besonderheit: Vor den Augen der Kunden bereiten Edeka-Mitarbeiter Sushi frisch zu. Quelle: Britta Schulze

Edeka will auf Produkte aus Wolfsburg und der Umgebung setzen

Über der großen Käseabteilung soll bald ein Bild des Wolfsburger Schlosses prangen. „Wir leben Regionalität“, betont der Center-Leiter. Deshalb sollen 20 Lieferanten aus der Umgebung ihre Ware im neuen Edeka anbieten, darunter ein Imker und ein Wolfsburger Café.

Hinter riesigen Regalen für Molkerei-Produkte steht eine Theke für Fisch. Den räuchern die Edeka-Mitarbeiter teilweise vor Ort. Als besonders hebt Lilienkamp zudem das Dry-Aged-Fleisch hervor, das im Laden trocken reift. Er erklärt: „Wir sind das erste Edeka-Center, das das nicht nur vom Rind, sondern auch vom Schwein anbietet.“

Zahlen zum neuen Edeka Edeka wirbt damit, dass das Center in der Teichbreite 2650 Quadratmeter Verkaufsfläche hat. Insgesamt umfasst der neue Edeka inklusive eines Erweiterungsteils, der in wenigen Jahren eröffnen soll, rund 3500 Quadratmeter Fläche. Aktuell hat Center-Leiter Jörg Lilienkamp 80 Mitarbeiter, er will allerdings noch weitere einstellen. Einige der Mitarbeiter waren bereits im ehemaligen Edeka beschäftigt. Drei Fahrstühle bringen die Besucher von der Tiefgarage mit 110 Kunden-Parkplätzen in das Center. Draußen stehen laut Lilienkamp weitere 78 Parkplätze zur Verfügung. Im neuen Edeka können die Besucher neben den herkömmlichen Einkaufswagen 33 „Easy Shopper“ verwenden, bei denen sie die Produkte während des Einkaufs selbst einscannen und einpacken. Für die Easy-Shopper gibt es zwei gesonderte Kassen, außerdem können die Kunden an vier SB-Kassen ihre Produkte selbst einscannen. Das Café am Teich hat für die Zeit nach der Pandemie 68 Sitzplätze drinnen und weitere 108 auf einer Außenterrasse mit Blick auf den Neuen Teich. Beruhigend: Für den Notfall hält das Center 500 000 Liter Löschwasser bereit.

Wenige Meter weiter gibt es internationale Spezialitäten aus Mexiko, Russland oder Asien. Das Angebot hat Edeka laut Lilienkamp speziell an Wolfsburg angepasst. Direkt daneben stehen Regale mit Gewürzen: „Die hätten wir fast vergessen einzuplanen“, schmunzelt der Center-Leiter über kleine Pannen bei der Planung.

Zum Center gehört auch ein Café mit Blick auf den See

Außerhalb der eigentlichen Verkaufsfläche – und dem, was einen Supermarkt eigentlich ausmacht – findet sich Lilienkamps persönliches Highlight: das „Café am Teich“. Hier sollen im Sommer über 100 Wolfsburger bei einem Mittagessen oder Kaffee und Kuchen nach oder vor dem Einkauf entspannen können...

Von Melanie Köster