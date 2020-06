EC-Karten-Dieb hebt 1000 Euro ab: Wer kennt diesen Mann?

Wolfsburg

Wer kennt diesen Mann? Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig genehmigte jetzt ein Ermittlungsrichter die öffentliche Fahndung nach einem mutmaßlichen EC-Karten-Dieb mit dem Bild aus einer Überwachungskamera einer Bankfiliale in Vorsfelde.

Den Ermittlungen nach entwendete der unbekannte Täter am 9. März einer 81 Jahre alten Wolfsburgerin die Geldbörse. Die Rentnerin war an diesem Montagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Vorsfelder Meinstraße.

An der Kasse entdeckte die 81-Jährige den Diebstahl

Offenbar unbemerkt von der 81-Jährigen griff der Dieb zu. Erst an der Kasse entdeckte die Seniorin den Diebstahl. Wenig später hob der Langfinger in einer Bankfiliale mit der aufgefundenen EC-Karte insgesamt 1 000 Euro ab. Denn: Die 81-Jährige hatte die entsprechende Pin-Nummer in ihren Portmonee hinterlegt, wie sie später bei der Polizei zugab.

Der EC-Karten-Dieb war etwa 30 Jahre alt

Der gesuchte Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und vermutlich südosteuropäischer Herkunft. Er trug schwarze Jacke mit grünen Ärmeln. Die Polizei Vorsfelde nimmt Hinweise zu der Tat unter Telefon 05363-809700 entgegen.

