Nach der seit 2019 geltenden Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung dürfen ausschließlich zugelassene und versicherte E-Scooter entsprechend der Verordnung im öffentlichen Verkehrsraum bewegt werden. Es handelt sich hierbei rechtlich um Kraftfahrzeuge, so dass insbesondere in Bezug auf Fahrten unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss die gleichen Regularien und Werte wie beim Führen eines Auto gelten. So liegt bei Werten ab 1,1 Promille absolute Fahruntüchtigkeit vor, darunter kann bei entsprechenden Ausfallerscheinungen ab 0,3 Promille bereits relative Fahruntüchtigkeit vorliegen.

In diesen Fällen wird immer ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein sichergestellt, und die Fahrerlaubnis entzogen.

Auch die 0,5 Promille-Grenze (bis 1,09 Promille ohne Ausfallerscheinungen) gilt für E-Scooter Fahrer, ebenso wie das Verbot von Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss. In beiden Fällen winkt ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot und 2 Punkte im Verkehrsregister in Flensburg. Im Wiederholungsfall beträgt das Bußgeld 1.000 Euro / drei Monate Fahrverbot.

Auf Gehwegen darf nicht gefahren werden. Ebenso wie das Fahren zu zweit ist auch die Benutzung eines Mobiltelefones untersagt. Auf Radwegen darf nur in der vorgeschriebenen Richtung gefahren werden.