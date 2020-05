Dunantplatz: Studenten und Bürgern sollen neues Konzept entwickeln

Wolfsburg

Einst war der Dunantplatz ein belebtes und beliebtes Zentrum für die Stadtteile Klieversberg und Eichelkamp. Kleine Geschäfte, eine Drogerie und sogar ein Wochenmarkt sorgten für Frequenz. In den letzten Jahren hat sich das Leben von dort aber immer weiter zurückgezogen. Nur wenige Geschäftstreibende halten die Flagge hoch und sorgen dafür, dass der Platz nicht ganz verwaist. Seit geraumer Zeit fordert der Ortsrat Mitte-West deswegen eine Wiederbelebung. Im Zentrum der Idee stehen die Ansiedlung eines Supermarktes und die Umgestaltung des in die Jahre gekommenen Areals. Für das Vorhaben gibt es jetzt gute Nachrichten: Noch in diesem Jahr sollen die ersten Schritte gemacht werden.

Konzeptphase startet Ende September

Im Herbst wird in Zusammenarbeit mit der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, die bei Bonn angesiedelt ist, ein Studienprojekt durchgeführt. In dessen Rahmen wird zunächst zwischen Ende September und dem 9. Oktober eine mehrtägige Konzeptphase in Wolfsburg stattfinden. Dabei wollen die Studenten mit Bürgerinnen und Bürgern sowie den ansässigen Geschäftsleuten ins Gespräch kommen. Unmittelbar nach der Corona-Krise besteht so für die Bevölkerung die Möglichkeit, sich mit Unterstützung der Studenten an der Neukonzeption des Dunantplatzes zu beteiligen.

Der Dunantplatz bringend ein Make-Over: Vor allem die Ansiedlung eines Supermarktes könnte den Bereich attraktiver machen. Quelle: Britta Schulze

„Wir freuen uns sehr auf dieses Projekt und auf die kreativen Ideen der Studenten, wir bekommen wichtige Impulse für die Umsetzung“, sind sich Ortsbürgermeister Matthias Presia ( SPD) und sein Stellvertreter, Wilfried Andacht ( CDU), sicher. „Besonders die direkte Beteiligung der Anwohner ist uns wichtig, wir wollen den Platz mit den Bürgern entwickeln“, loben die Fraktionsvorsitzenden Im Ortsrat Mitte-West, Martina Breier ( SPD) und Christoph-Michael Molnar ( CDU), den Ansatz.

Ansiedlung eines Nahversorgers hat Priorität

Besonders wichtig ist dem Ortsrat, dass im Rahmen der Neukonzeption ein Nahversorger angesiedelt wird. Welche Bedeutung funktionstüchtige, fußläufig erreichbare Lebensmittelmärkte haben, zeige gerade die derzeitige Krise. Und die Zeit drängt. Denn: 2023 wird der Nahkauf am Eichelkamp – der mittlerweile einzige Supermarkt in den beiden Stadtteilen – schließen. Das steht bereits fest. „Es besteht deshalb dringender Handlungsbedarf“, so Sabah Enversen ( SPD), der sich seit mehreren Jahren für die Nahversorgung einsetzt. „Beeilen wir uns jetzt nicht, stehen wir 2023 mit leeren Händen da“.

Der Ortsrat hatte deshalb bereits vor einem Jahr ein städtebauliches Handlungskonzept für das Gebiet eingefordert – nun ist es also bald soweit. CDU und SPD freuen sich bereits auf den frischen Wind, der von dem Projekt der Studenten ausgehen soll.

