Das ist eine gute Nachricht für alle Ducati-Fans: Der italienische Motorradhersteller eröffnet am Montag, 5. Oktober, einen Shop im Audi-Zentrum auf der Automeile an der Heinrich-Nordhof-Straße 119 bis 123. Die Türen werden pünktlich um 9 Uhr geöffnet.

Seit 2012 gehört die sportliche Marke aus Bologna zum Volkswagen-Konzern. Anfangs gab es eine Ducati-Vertretung im Heinenkamp, doch schon bald zogen „die Roten“ – so werden Ducatisti in der sportlichen Bikerszene liebevoll genannt – wieder aus. Die Marke war – abgesehen von sporadischen Ausstellungen in Automuseum und Autostadt – am Konzernsitz nicht präsent. Der nächste Ducati-Händler sitzt in Braunschweig.

In der Autostadt gibt Ducati jetzt schon Gas

Doch seit einiger Zeit gibt Ducati in Wolfsburg Gas: Die aktuellen Modelle sowie Meilensteine der Marke werden in Vitrinen auf dem Autostadt-Gelände gezeigt, in der Autostadt gibt es zudem die erste Lego-Ducati zu kaufen. Außerdem ist die Marke mit einem Schräglagen-Simulator auf der Autostadt-Piazza vertreten.

Jetzt kommt Ducati mit einem 200 Quadratmeter großem Shop im Audi-Zentrum. Er soll laut Ducati „ein repräsentativer Verkaufspunkt in direkter Nähe zum Stammsitz des Volkswagenkonzerns“ werden. Hintergrund: Viele motorradbegeisterte VW-Mitarbeiter sollen künftig verstärkt die rote Konzernmarke fahren und eine Anlaufstelle vor Ort haben. Hier sind nicht nur aktuelle Modelle aus den Scrambler-, Panigale- und Multistrada-Baureihen zu haben, sondern auch Fanbekleidung und Werkszubehör.

Auch E-Bikes will Ducati im neuen Shop verkaufen

Damit nicht genug: Auch ihre E-Bikes will die Marke künftig in Wolfsburg verkaufen – VW-Chef Herbert Diess hat in seinem jüngsten Urlaub kräftig die Werbetrommel für die schicken Räder gerührt. Und ab dem Frühjahr 2021 sollen hier auch zwei neue Hoffnungsträger präsentiert werden: die neue Multistrada und eine neue Monster mit dem neuen V4-Motor.

Von Carsten Bischof