Für diese Eröffnung ist der Deutschlandchef von Ducati extra nach Wolfsburg gekommen. Auf der Automeile Wolfsburg ist der erste Ducati-Store überhaupt innerhalb eines Gesamtkonzepts mit der Muttermarke Audi entstanden. „Wäre nicht Corona, wären auch die Kollegen aus Italien angereist“, betonte Michael Schlabitz, Ducati-Geschäftsführer Deutschland.

Innerhalb des Audi-Gebrauchtwagen-Zentrums ist in dreimonatiger Umbauzeit der Ducati-Store entstanden. „Wir haben alles neu gemacht, inklusive des Fußbodens, um die Motorräder angemessen zu präsentieren“, erläuterte Autohaus-Marketingchef Christian Roth. Die Planungen insgesamt hätten fünf Jahre in Anspruch genommen.

Wichtig war dabei vor allem, dass jede der beiden Marken trotzdem klar erkennbar für sich steht

Dafür ist aber auch ein weltweit einzigartiger Store entstanden. Die italienische Marke Ducati, die schon seit einiger Zeit zu Audi gehört, wird hier zum ersten Mal als Teil von Audi präsentiert. Wichtig war dabei vor allem, dass jede der beiden Marken trotzdem klar erkennbar für sich steht.

Für das Autohaus Wolfsburg war die neue Marke auf der Automeile aber nicht nur aus Marketingsicht eine besondere Herausforderung. „Die ganzen Abläufe sind völlig anders als bei einem Auto“, erklärte Christian Roth. Auch in der entsprechenden Werkstatt, die ebenfalls auf der Automeile beheimatet ist, gibt es Dinge zu beachten, die beim Umgang mit dem Auto keine Rolle spielen. Das fängt schon bei so simplen Sachen wie dem Abstellen der Maschine an.

Daher hatte man sich auch entschieden, die Marke zum Ende der Motorradsaison auf der Automeile einzuführen. So habe man bis zum Frühjahr Zeit, die neuen Prozesse einzuspielen, die im Motorrad-Geschäft nötig seien, sagte Christian Roth.

Es gibt Maschinen, die die klassische Bikerszene ansprechen, aber auch sehr hochpreisige Zweiräder für das Anzugpublikum

Spezielles Fachwissen über Motorräder garantiert der neu eingestellte Verkaufsleiter Fabian Netzeband, der sich in Jeans und Motorradjacke vorstellte. Für Christian Roth hat man auf der Automeile nun genau den richtigen Mix an Beratung für Ducati. Denn es gibt Maschinen, die die klassische Bikerszene ansprechen, aber auch sehr hochpreisige Zweiräder für das Anzugpublikum.

Michael Schlabitz findet den Standort Wolfsburg ideal. Durch Präsentationen in der Autostadt habe man schon gute Erfahrungen sammeln können. „Man merkt schon, dass die Werksmitarbeiter eine stärkere Bindung zur Marke haben“, sagte er.

Seiner Meinung nach bediene Ducati mit seinen ausgefeilten Maschinen einen wachsenden Markt. Der Bereich des Hobby-Rennfahrers sei immer stärker im Kommen. „Das liegt auch daran, dass die Maschinen durch die Elektronik immer sicherer werden“, begründete er.

