Die Aktion „Aufmerksamkeit spenden“ weist auf fünf gemeinnützige Vereine in der Region hin, die Obdachlosen Hilfe und Unterstützung anbieten. Dem Wolfsburger Tagestreff Carpe Diem brachte der DM-Spendentag am 21. Januar 2000 Euro ein. Die Drogeriekette dm hat sich für ihre Aktion bewusst den Januar ausgesucht, weil sie findet, dass Obdachlose jetzt noch stärker als sonst auf geeignete Schlafplätze, warme Kleidung und Mahlzeiten angewiesen sind.

Kochstellen sind ein großes Anliegen, Obdachlose müssen nicht hungern

Genau dafür wird das Carpe Diem das Geld nutzen. „Ohne solche Spenden könnten wir gar nicht existieren. Sie gewährleisten, dass wir unsere Türen auch in diesem Jahr jeden Tag öffnen und unsere zwei Köche den Besuchern fünf warme Mahlzeiten in der Woche bieten können. Die Besucher brauchen diese Anlaufstelle dringend und unsere Personalkosten müssen auch gedeckt sein.“, sagt die Leiterin Jasmin Hinze.

Spenden für den Tagestreff Sie wollen den Tagestreff Carpe Diem finanziell unterstützen? Spendenkonto: Stiftung Wohnen und Beraten; Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg; IBAN: DE88 2695 1311 0161 176128; BIC: NOLADE21GFW. Bitte geben Sie unbedingt den Verwendungszweck an, nur dann kann Ihre Geldspende auch zielgerichtet verteilt werden, also zum Beispiel Carpe Diem/ „für Personalkosten“, „für Besucher“ oder „für Hygienemittel“.

Für die Drogeriemarktkette dm ist Charity eine Herzensangelegenheit. „Diesmal wollen wir unsere Kunden für das Thema Obdachlosigkeit sensibilisieren und hoffentlich zu weiteren Spenden ermuntern. Daher stehen auf den insgesamt 25 000 verteilten Werbetüten unserer Give-Away-Aktion auch die Adressen der Tagestreffs in Goslar, Gifhorn, Braunschweig, Burgdorf und Wolfsburg“, erklärt der Gebietsverantwortliche Kenneth Kitchen-Roscher. „Wir haben zwar jetzt gerade auch Umsatzrückgänge zu verzeichnen, da Corona-bedingt die Innenstädte leer sind und unsere Filialen meist in den Haupteinkaufzentren liegen, aber wir dürfen immerhin öffnen und verkaufen und haben Einnahmen. Und daran wollen wir andere teilhaben lassen.“

Give-Aways-Tüten für die Kunden: Auf den Päckchen stehen die Adressen von Obdachlosen-Treffs.. Quelle: Stefanie M. Brakel

Eine DM-Spende mit Mund-Nasen-Masken für Obdachlose kam noch hinzu

Die Kunden der Filiale in der Porschestraße fanden die Aktion positiv und haben sich an den Produktproben in den Give-Away-Tüten erfreut. Wer jetzt aber Sachspenden in Form von warmer Kleidung vorbeibringen möchte, sollte sich zuvor mit dem Carpe Diem-Team telefonisch abstimmen. „Mehr als das brauchen wir dringend eine neue, barrierefreie Immobilie für unseren Tagestreff, zur Vermietung oder zum Kauf. Die Treppe bei uns in der Poststraße ist ein großes Hindernis für viele Besucher. Hilfreich wäre auch ein Grundstück, denn es gibt bereits ein Konzept für einen Neubau mit angegliederten Wohnungen. Hier suchen wir schon seit vielen Jahren nach einer Lösung.“ sagt Hinze.

Ein Obdachloser schläft vor einer Apotheke in der Hannover Innenstadt. Auch in Wolfsburg gibt es Obdachlose, die gerade jetzt dringend Hilfe benötigen. Quelle: dpa

Als erstes hilft aber schon ein bewusstes Hinschauen auf das Thema Armut. Geldspenden helfen über die Grundfinanzierung hinaus, Projekte umzusetzen und Not zu lindern. Zeitspenden von Ehrenamtlern werden nach der Corona-Zeit auch gerne wieder angenommen, sind aber derzeit leider nicht umsetzbar.

Von Stefanie M. Brakel