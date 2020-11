Wolfsburg

Das Landgericht Braunschweig verurteilte am Mittwoch einen 34 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Gifhorn zu einer Haftstrafe auf Bewährung, weil er Minderjährige in Wolfsburg zum Verkauf von Drogen animiert haben soll. Einen 17-Jährigen soll der Angeklagte außerdem mit einem Klappmesser bedroht haben, als der Jugendliche sich geweigert hatte für ihn Amphetamine zu verkaufen.

Der 34-Jährige legte zu Beginn der Verhandlung ein umfassendes Geständnis ab. Das Gericht verurteilte ihn wegen Drogendelikten in sechs minderschweren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Jugendlicher wirft Drogen in eine Mülltonne

Im Oktober 2017 hatte der Angeklagte in der Schul- und Stadtbibliothek Westhagen (BFZ) Kontakt zu einem minderjährigen Kursteilnehmer aufgenommen. Der damals 17-Jährige war dazu bereit, fünf Gramm Marihuana für den Angeklagten zu verkaufen, um seinen Eigenbedarf damit zu decken. Als er für den Angeklagten jedoch auch mit Amphetaminen dealen sollte, entsorgte der Jugendlichen die Drogen in einer Mülltonne. Daraufhin soll der Angeklagte den 17-Jährigen mit einem Klappmesser und den Worten „Irgendwann ramme ich es dir in den Hals“ bedroht haben. In diesem Punkt wurde das Verfahren wegen mangelnder Beweise allerdings eingestellt.

Versteckt hatte der Gifhorner die Drogen offenbar im Gefrierschrank seiner Schwiegereltern. Eine Pendeluhr im Wohnzimmer des Angeklagten sei „voll mit Geld gewesen“, hieß es außerdem in einem Vernehmungsprotokoll der Polizei. In einem weiteren Fall sollte ein Minderjähriger acht Gramm Marihuana für den Angeklagten verkaufen.

Angeklagter legt umfassendes Geständnis ab

Allerdings habe es sich dabei nicht um einen „klassischen Fall gehandelt, dass junge Leute zum Drogenverkauf gebracht werden“, wie die Richterin in ihrem Urteil betonte. Eine sonst übliche Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren hielt selbst der Staatsanwalt nicht für angemessen. Der Angeklagte sei nicht vorbestraft, es habe sich um kleine Mengen einer weichen Droge gehandelt und er habe nicht gezielt junge Leute an die Betäubungsmittel herangeführt. Vielmehr hätten die Jugendlichen selbst bereits Drogen konsumiert, einer von ihnen sei wegen Drogendelikten angeklagt.

Der Verteidiger betonte, dass sein Mandant den Drogen abgeschworen habe. „Es tut mit leid. Ich möchte für meine Frau und meine Familie da sein“, sagte der Angeklagte, der bei seiner Großmutter aufgewachsen und als Einzelgänger durchs Leben gegangen war.

Von Nina Schacht