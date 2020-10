Detmerode

Die Band „Dorfrocker“ gibt ein Konzert auf dem Detmeroder Markt. Am Samstag, 10. Oktober, ab 19 Uhr stehen die drei Lederhosen-Rocker auf ihrer selbst mitgebrachten Bühne. Für 200 Gäste ist der Platz vom Ordnungsamt freigegeben.

Musik für „Stille Helden“

Die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann waren in den vergangenen Monaten auf Tour, um für Helfende in der Krise zu spielen. Neben Gute-Laune-Hits wie „Dorfkind“ oder „ Engelbert Strauß“ gehört das ruhigere Stück „Stille Helden“ seitdem immer mit zum Repertoire.

Eines ihrer letzten regulären Konzerte vor den Corona-Auflagen gaben die „Dorfrocker“ übrigens ganz in der Nähe, in der Börnekenhalle in Lehre – am 29. Februar. Organisiert hatte diese Veranstaltung die Feuerwehr Rieseberg (Königslutter). Im Sommer hatten sich die Dorfrocker dann auf ihre Open-Air-Corona-Tour begeben, weil sie trotz der Absage vieler Festivals nicht auf ihr Publikum verzichten wollten. Die ersten Konzerte für Corona-Krisen-Helfer wurden verlost – eine Aktion, mit der die Band zusätzlich Sympathie sammelte. Mittlerweile werden wieder ganz regulär Karten verkauft.

Auflagen für Veranstalter

Auch der Detmeroder Bastian Michel wurde durch die Benefiz-Aktion auf die Band aufmerksam. Dass die Musiker die komplette Technik inklusive rollender Open-Air-Bühne mitbringen, begeisterte ihn und ließen die Idee keimen, die Dorfrocker im Namen seiner Partei ÖDP für ein Helferkonzert nach Detmerode zu holen. Im Vorfeld gab es dann aber doch noch vieles zu klären – und immer wieder änderten sich die Auflagen während der Pandemie. Deshalb stehe erst jetzt fest, dass das Konzert tatsächlich stattfinden kann, so Michel. „Wir müssen den Marktplatz einzäunen und natürlich die Abstände einhalten“, erläutert er. Auch Zuwegungen zur Gastronomie und zu den sanitären Anlagen müssen deshalb mit Trennbändern gekennzeichnet werden.

Doch das Konzert sei den Aufwand wert, ist Michel sich sicher – und will am Samstag, 3. Oktober, auf dem Marktplatz in Detmerode eigenhändig Karten verkaufen.

Von Andrea Müller-Kudelka