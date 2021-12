Stadtmitte

Ins Wolfsburger Südkopf-Center kommt immer mehr Leben: Nach der Wiedereröffnung von Aldi vor wenigen Tagen, öffnet am Donnerstag, 23. Dezember, der Discounter „Action“ im Erdgeschoss eine neue Filiale in Wolfsburg. Auf einer Verkaufsfläche von 813 Quadratmetern finden Kunden und Kundinnen über 6000 Produkte in insgesamt 14 Produktkategorien wie Sport, Haushalt, Körperpflege, Do-it-Yourself, Deko oder Spielzeug und Unterhaltung.

Action betreibt in den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Polen, Italien und in der Tschechischen Republik mehr als 1900 Filialen. Bart Raeymaekers, Geschäftsführer von Action Deutschland, freut sich über die neue Filiale in Wolfsburg: „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kundinnen und Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze. Der Standort ist zudem sehr gut erreichbar.”

Breite Gänge und großes Sortiment: Das ist „Action“. Quelle: Action

Action öffnet ab 9 Uhr morgens seine Pforten

Die Action Filiale in der Porschestraße 102 startet am 23. Dezember um 9 Uhr den Verkauf. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr. Auf gut 810 Quadratmetern Verkaufsfläche sind zwischen 15 und 20 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit im Einsatz. Die Filiale sucht aktuell noch Personal.

„Mit der Eröffnung setzen wir unseren Expansionskurs fort und etablieren die Marke Action weiter auf dem deutschen Handelsmarkt. Wir planen weitere Filialen in Deutschland zu eröffnen“, sagt Raeymaerkers.

Das ist Action – 1993 in Enkhuizen, Niederlande, gegründet. – Internationaler Hauptsitz in Zwaagdijk-Oost, Niederlande – mehr als elf Millionen Kunden pro Woche – mehr als 65 000 Mitarbeitende – 5,6 Milliarden Euro Nettoumsatz in 2020 – 5000 neue Jobs in 2020 – 164 Filialen hinzugefügt und 54 Renovierungen und Verlegungen in 2020

Südkopf-Center: Im Untergeschoss entstehen private Lagerflächen

Der Um- und Ausbau des Südkopf-Centers ist noch nicht ganz abgeschlossen: Ein teil der Gebäudefront wurde nach vorn gezogen, die Arbeiten an der Fassade sind noch nicht beendet. Es gab Pläne, die ein Fitness-Center und / oder eine Bowlingbahn im Untergeschoss (in den Räumen des alten Real-Marktes) vorsahen – die sind allerdings mittlerweile passé. Stattdessen sollen dort bis Mitte nächsten Jahres mehrere kleine Lagerräume mit insgesamt 2900 Quadratmetern Nutzfläche entstehen, die Privatleute anmieten können. Der Name für das Angebot steht inzwischen fest: „Wobboxx“.

Von der Redaktion