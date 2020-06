Wolfsburg: Digitale Schnitzeljagd geht in die zweite Runde

Wolfsburg

Die digitale Schnitzeljagd geht in die zweite Runde: Nach der Premiere im Jahr 2018 veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) vom 3. bis 12. Juli erneut eine „Scavenger Hunt“. Über eine Smartphone-App erhalten die teilnehmenden Teams rund 100 Aufgaben, die sie durch das gesamte Wolfsburger Stadtgebiet führen. Mitmachen ist kostenlos.

Teilnehmer sammeln Punkte

„Hoch vom Sofa, fertig, los“ lautet der Slogan der Scavenger Hunt, die sich an Personen ab 14 Jahren richtet. Die zwei bis fünfköpfigen Teams suchen sich aus einer digitalen To-Do-Liste nach Lust und Laune Aufgaben aus, eine Reihenfolge ist nicht vorgegeben. Die Aufträge müssen die Teilnehmer mit Kreativität, Engagement und sportlichem Geschick lösen. Als Beweis dokumentieren sie ihre Erfolge per Foto- oder Videobeweis in der dazugehörigen Smartphone-App. Diese ist kostenfrei für iPhones und Android-Geräte erhältlich. Für jede gelöste Aufgabe bekommen die Teilnehmer der digitalen Schnitzeljagd Punkte. Auf die Bestplatzierten warten Preise von Freizeit- und Kultureinrichtungen, aus dem Einzelhandel oder der Gastronomie.

Verbindung zweier Welten

„Wir sind fest davon überzeugt, dass dieses innovative Projekt gerade in der jetzigen Situation eine schöne Gelegenheit bietet, unsere Stadt auch unter Einhaltung der aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregelungen in kleinen Teams oder mit der Familie interaktiv neu zu erleben“, freut sich WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer auf die Schnitzeljagd. Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann fügt hinzu: „Die digitale Schnitzeljagd verbindet nicht nur Menschen, sondern auch zwei Welten: Durch die Verknüpfung von Offline- und Onlineaktivitäten macht sie Digitalisierung erlebbar und verspricht ein einmaliges und unterhaltsames Erlebnis.“

Interessierte können sich ab sofort anmelden. Mehr Informationen unter www.scavengerhunt-wolfsburg.de.

