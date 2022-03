Wolfsburg

Wolfsburg bereitet sich weiter intensiv auf die Aufnahme von Flüchtenden aus der Ukraine vor. In der Sporthalle der BBS in der Dieselstraße richtet die Stadt deshalb jetzt ein Ankunftszentrum ein.

„Wir schaffen derzeit die Rahmenbedingungen, um die Menschen aus der Ukraine bestmöglich aufnehmen zu können. Dazu gehört auch die schnelle Einrichtung eines zentralen Ankunftsortes. Hier werden wir die Menschen, die in unserer Stadt Schutz und Zuflucht suchen, willkommen heißen und bestmöglich versorgen“, erläutert Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Die Turnhalle soll als kurzzeitige Unterbringung dienen

Dennis Weilmann Quelle: Lars Landmann

In den kommenden Tagen will die Stadt mit dem Auf- und Ausbau in der Turnhalle beginnen. Sie soll künftig der Aufnahme und Erstversorgung neu ankommender Flüchtlinge dienen. Geplant ist laut der Stadt „eine kurzzeitige Unterbringung von drei bis fünf Tagen“. Danach sollen die Menschen in Unterkünfte und Wohnungen im Stadtgebiet umziehen. Das DRK Wolfsburg soll die Halle betreiben.

Darüber hinaus will die Verwaltung es den Ankommenden auch ermöglichen, organisatorische Dinge direkt in der Nähe der Halle in der Dieselstraße zu erledigen. Sie sollen so unkompliziert einen Kontakt zur Ausländer- und Sozialbehörde sowie zum Integrations- und Gesundheitsbereich erhalten. Aktuell laufen dafür die Vorbereitungen.

Die Halle in der Dieselstraße diente bereits während der Flüchtlingswelle 2015 als Erstaufnahmestelle.

Von der Redaktion