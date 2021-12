Wolfsburg

Corona macht Veranstaltungen schwierig. Einrichtungen der Stadt planen trotzdem zahlreiche im nächsten Jahr. Dazu gehört die Internationale Sommerbühne ebenso wie Ausstellungen in den städtischen Museen.

Im Frühjahr 2022 soll „Werk Stadt Schloss“ starten. Bei dem Kunstvermittlungsprojekt des M2K treffen Schüler und Auszubildende auf Kunst. Für viele ist es das erste Mal. Das Projekt läuft seit Jahren sehr erfolgreich. Der genaue Termin fürs nächste Jahr steht noch nicht fest.

Das Projekt Werk Stadt Schloss. Quelle: Ali Altschaffel

Vom 31. März bis 28. Juli bekommt die Kunst-Station im Wolfsburger Bahnhof wieder ein neues Gesicht: Die Städtische Galerie beauftragt den Künstler Jan-Ole Schiemann damit. Vom 15. April bis 11. September heißt es im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum: Darüber lacht die Republik – Friedrich Ebert und „seine“ Reichskanzler in der Karikatur. Es ist eine Wanderausstellung der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte Heidelberg.

Im Juni/Juli soll die Internationale Sommerbühne am Schloss stattfinden. In diesem Jahr gab es das Open-Air-Festival wegen Corona nur als Mini-Ausgabe im Barockgarten. Wie es 2022 aussieht, steht noch nicht fest. Zur Sommerbühne ist parallel eine Ausstellung geplant: mit mexikanischem Kunsthandwerk im Stadtmuseum des M2K.

Phaenomenale im Herbst

Von Oktober 2022 bis Frühjahr 2023 will das Hoffmann-Museum in Fallersleben eine Foto-Ausstellung zum Tag der Deutschen Einheit und zum Mauerfall präsentieren. Die Phaenomenale ist ebenfalls im Herbst geplant: Das Science-Festival soll vom 22. bis 29. September stattfinden. Wie immer dreht sich alles um Digitales.

Am 6. Oktober feiert Wolfsburg die zehnjährige Städtefreundschaft mit Popoli (Italien) und am 22. Oktober 15 Jahre Städtefreundschaft mit Jiading. Die chinesische Stadt ist seit 8. September 2015 sogar Partnerstadt. Im Dezember 2022 verleiht Wolfsburg außerdem den Award for urban vision.

