Wolfsburg

Drama, Satire und Dokumentation: Im Kulturzentrum Hallenbad findet noch eine Veranstaltung der Lesetage 2021 statt, zudem flimmern einige Filme über die Leinwand. Die WAZ gibt einen Überblick über die Termine im November.

„The Father“ vom Regisseur Florian Zeller

Von Sonntag, 21. November, bis Mittwoch, 24. November, läuft der Film „The Father“ in der deutschen Fassung. Einlass ist um 19.30 Uhr, das Drama vom Regisseur Florian Zeller beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet am Sonntag 5 Euro und von Montag bis Mittwoch 6 Euro. Im Kino gilt die 2G-Regelung, die Besucher müssen geimpft oder genesen sein. Ein Nachweis und der Personalausweis muss vorgelegt werden.

Vorgeschmack auf den Film – Der Trailer zu „The Father“:

Und darum geht’s in dem Film: Annes Vater Anthony ist schon recht betagt, dennoch glaubt er, noch immer allein zurechtzukommen. Er weigert sich, aus seiner Londoner Wohnung auszuziehen, eine Pflegekraft lehnt er ab. Was Anne die meisten Sorgen macht, sind die Gedächtnislücken, die ihren Vater immer öfter befallen. Als sie sich schließlich schweren Herzens dazu entschließt, zu ihrem neuen Freund nach Paris zu ziehen, geraten die Dinge in Schieflage…

Dänischer Dokumentarfilm im Hallenbad

Die Dokumentation „Mitgefühl – Pflege neu denken“ läuft am Donnerstag, 25. November, um 20 Uhr im Kino im Hallenbad. Der berührende Film porträtiert ein dänisches Pflegeheim. Der Eintritt kostet sechs Euro, Einlass ist um 19.30 Uhr.

Der Trailer zum Dokumentarfilm „Mitgefühl – Pflege neu denken“

So wird der Dokumentarfilm beschrieben: Pflegeheime für Alte und Demente mögen sich noch so sehr bemühen: Oft bleiben sie Verwahrstätten für vereinsamte Menschen. Richtig gute Heime suchen die Kinder der Betroffenen wie eine Nadel im Heuhaufen. Der dänische Dokumentarfilm von Louise Detlefsen muss ihnen daher wie ein Märchen vorkommen.

„Die ultimative Ossilesung“ wird mit Pfeffi serviert

Die Lesetage 2021 neigen sich dem Ende zu: Am Samstag, 27. November, findet auf der Großen Bühne „Die ultimative Ossilesung“ statt. Was Dominik Bartels und Jörg Schwedler präsentieren, ist keine Ostalgie-Show, sondern mehr eine augenzwinkernder Rückblick auf die Kindheit als Pionier, das Älterwerden im wilden Westen und die Absurditäten im Alltag zwischen Plattenbau und Pioniernachmittagen. Dazu wird stilecht Pfeffi serviert und über die DDR philosophiert.

An diesem Abend gilt ebenfalls die 2G-Regelung, daher bitte entsprechenden Nachweis und Personalausweis einpacken. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, eine Stunde vorher ist Einlass. Die Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro.

Ein Terroranschlag erschüttert eine Familie: „Je suis Karl“

Der Film „Je suis Karl“ läuft von Sonntag, 28. November, bis Mittwoch, 1. Dezember, im Kino des Hallenbades. Regisseur Christian Schwochow gestaltete einen Mix aus Drama und Thriller: Bei einem Terroranschlag verliert Maxi ihre Mutter und ihre Brüder. Sie und ihr Vater sind traumatisiert. Dann trifft Maxi einen anderen jungen Menschen: Karl, der Maxi aus ihrer Lähmung befreit und sie auffordert, die Angst zu besiegen.

Der Trailer zum Drama „Je suis Karl“:

Der Kinofilm beginnt um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Am Sonntag kostet der Eintritt 5 Euro, von Montag bis Mittwoch 6 Euro.

