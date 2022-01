Stadtmitte

Der Filmdreh am Phaeno geht weiter. Am Montag war der Start, noch bis Mittwoch laufen die Dreharbeiten für die neue TV-Serie „Arcadia“ in Wolfsburg. Das Phaeno spielt darin nämlich eine große Rolle: Es ist die Polizeibehörde von „Arcadia“ und taucht in verschiedenen Folgen immer wieder auf, erklärt die belgische Produktionsfirma Jonnydepony.

Dass sie gerade das Phaeno als Drehort für die Near-Future-Serie ausgesucht hat, hat einen Grund: „die sehr spezielle Architektur“ des Zaha-Hadid-Baus. Der Art-Direktor entdeckte das Gebäude am Nordkopf vor einigen Monaten und war begeistert. An den drei Drehtagen werden sämtliche Szenen gedreht, die dann in verschiedenen Folgen zu sehen sind. Es soll zahlreiche Folgen mit dem Phaeno geben. Die „Einrichtung“ des Phaeno/Polizeibehörde wurde übrigens in einem Studio in Belgien gebaut. Dort wurde auch gedreht.

Achtung Filmdreh am Phaeno. Quelle: Roland Hermstein

Jonnydepony entwickelte „Arcadia“ und dreht die Serie auch. Drehstart war im Oktober. Drehorte sind Belgien, die Niederlande, Paris – und Wolfsburg. Für den Dreh in Wolfsburg brachte die Produktionsfirma neun Schauspieler aus Belgien und den Niederlanden mit. Die gesamte Crew besteht aus 40 Mitgliedern. Sie seien „die crème de la crème“ aus den beiden Ländern, so Jonnydepony.

Die Handlung der Serie spielt in naher Zukunft. Nach fünf Klimawechseln ist das Leben auf der Erde fast ausgelöscht. Die Überlebenden entwickeln eine neue Welt – „Arcadia“. Mit neuer Gesellschaft, neuen Regeln. Die Menschen arbeiten hart. Wer sich „tadellos“ verhält, bekommt eine hohe Bewertung. Wer nicht, wird aus Arcadia geworfen. Das erlebt Vater Pieter, der die Bewertung von zwei seiner Töchter manipuliert hat, um sie zu schützen.

„Arcadia“ ist eine europäische Kooperation von den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern VRT Belgien und KRO-NCRV Niederlande mit WDR und SWR. Die Federführung hat der WDR. Es ist geplant, die Serie „in der ersten Jahreshälfte 2023 im Programm des Ersten zu senden“, erklärt der verantwortliche Redakteur Frank Tönsmann. Zum selben Zeitpunkt – mit kleinem Vorlauf von sieben Tagen – soll sie die ARD Mediathek „bereichern.“

Von Sylvia Telge