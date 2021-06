Wolfsburg

Gemütlichen Abenden mit Freunden und ausgelassenen Feiern steht wahrscheinlich bald nichts mehr im Weg: Das Land ist dabei, weitere Lockerungen für Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter zehn auf den Weg zu bringen. Unabhängig davon wollen in den kommenden Tagen weitere Freizeiteinrichtungen in der VW-Stadt öffnen.

Die Menschen sehnen sich nach Normalität und einem Ende der Kontaktbeschränkungen – das ist spätestens beim EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag deutlich geworden, als es in der Innenstadt erstmals seit langem richtig voll war. Für die Fans und alle anderen Wolfsburger gibt es jetzt gute Nachrichten: Die niedersächsische Landesregierung will Kommunen wie Wolfsburg noch vor dem ursprünglich geplanten Termin am 24. Juni weitere Lockerungen erlauben.

Private Treffen und Feiern

Drinnen sollen sich wieder bis zu 25 Personen treffen dürfen, draußen sogar bis zu 50. Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit, ebenso wie Kinder unter 14 Jahren.

Doch selbst für private Geburtstagsfeiern, Grillfeste oder Einschulungen mit noch mehr Personen soll es dann Möglichkeiten geben: Das Land überlegt, die Zahl der Gäste nicht mehr zu begrenzen, wenn die veranstaltende Person sicherstellt, dass alle Erwachsenen getestet sind.

Regeln für Veranstaltungen und Diskotheken

Bei Veranstaltungen soll es künftig außerdem möglich sein, die Abstands- und Maskenpflicht weiter zu reduzieren, wenn die Besucherinnen und Besucher stattdessen einen negativen Corona-Test vorweisen können. Diese Regel könnte insbesondere Partygängern und den Inhabern der Wolfsburger Clubs entgegen kommen, die bislang zurückhaltend hinsichtlich der Öffnung ihrer Tanzflächen waren: Diskotheken könnten auf die Maskenpflicht und Abstandspflicht verzichten, solange ihre Gäste negativ getestet sind.

In der Gastronomie dürfen sich in Wolfsburg bislang bis zu 100 Personen drinnen oder draußen treffen. Mit der neuen Verordnung soll diese Beschränkung entfallen. Ab 25 Personen drinnen und 50 Personen draußen, wäre aber ein negativer Corona-Test notwendig.

Hotels und Campingplätze

In Hotels, Ferienwohnungen und auf dem Campingplatz soll künftig nur noch bei der Anreise ein negativer Corona-Test erforderlich sein. Bei Busreisen müssten sich Teilnehmer möglicherweise nicht mehr vorab testen lassen.

Bereit für den Neustart: Ab dem 24. Juni will Leif Boltz in seinem Delphin-Palast wieder Filme zeigen. Quelle: Boris Baschin

Weitere Öffnungen

Unabhängig von der Entscheidung der niedersächsischen Landesregierung könnten in Wolfsburg in der kommenden Woche weitere Freizeiteinrichtungen öffnen. Sie haben bislang freiwillig darauf verzichtet. Der Delphin-Palast will ab Donnerstag, 24. Juni, Filme zeigen. Außerdem geht es am selben Tag auch im Strike-Bowling-Center wieder los. Das Badeland hat gegenüber der WAZ bereits den 25. Juni als möglichen Öffnungstermin genannt.

