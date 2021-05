Wolfsburg

Die Landesregierung arbeitet an einer neuen Corona-Verordnung, die ab 31. Mai gelten soll. Angesichts schnell sinkender Infektionszahlen könnten die Corona-Beschränkungen deutlich gelockert werden. Für vollständig Geimpfte oder Genese gelten die Regelungen teilweise ohnehin nicht mehr.

Wie soll die neue Verordnung aussehen?

Niedersachsen will nach Angaben von Regierungssprecherin Anke Pörksen die drei Szenarien des bestehenden Stufenplans in die Verordnung einarbeiten. Was ist möglich bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100? Was bei weniger als 50? Und was unter 35? Damit ein Landkreis oder eine Großstadt in eine niedrigere Stufe wechseln kann, muss die Infektionszahl an fünf Werktagen hintereinander unter dem jeweiligen Schwellenwert liegen. Am Mittwoch lagen 40 der 45 Kreise und Städte in Niedersachsen unter der Marke 50, unter 35 lagen immerhin schon 26 Kommunen.

Was heißt das für Wolfsburg?

Am Mittwoch lag die Inzidenz in Wolfsburg bei 57,1. Setzt sich der Trend sinkender Infektionszahlen fort, könnte also nicht mehr allzu lange dauern, bis die Marke erreicht wird. Sobald die 50 fünf Werktage nacheinander unterschritten wird, gelten die vom Land geplanten Regelungen für die Stufe von 35 bis 50. Was das genau heißt, ist im aktuellen Stufenplan geregelt. Doch noch wird an der Verordnung gearbeitet, Änderungen sind möglich. Sollte der Wert an einem Tag wieder über die 50er-Marke klettern, beginnt der Countdown von vorne.

Welche Kontakte sind möglich?

Bei einer Inzidenz unter 50 darf sich künftig ein Haushalt mit zwei Personen eines anderen Haushalts treffen: maximal sind 10 Personen aus 3 Haushalten erlaubt, Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Unterhalb der Inzidenz 35 ändert sich daran laut Stufenplan nichts.

Was ändert sich in Schulen und Kitas?

Die Schulen in Niedersachsen wechseln am 31. Mai wieder in den Präsenzunterricht mit täglichem Schulbesuch, die Kitas in den Regelbetrieb, wo die Pflicht zu festen Gruppen entfällt. Voraussetzung ist auch hier, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen Kreisen und Großstädten stabil unter 50 liegt, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) an. Für Regionen, die es bis Sonnabend nicht stabil unter 50 schaffen, verschiebt sich der Start des Szenarios A um eine Woche. Die Test- und Maskenpflicht für den Schulbesuch wird aufrechterhalten. Alle Schüler müssen zweimal in der Woche einen Corona-Test machen. In den Kitas sind freiwillige Tests geplant, das Land tut sich aber schwer mit der Beschaffung von Testkits. Die Stadt Lehrte etwa hat deshalb selbst Lollitests gekauft. In Regionen mit einer stabilen Inzidenz unter 35 entfallen die Testungen in Schulen und Kitas.

Wie geht es im Tourismus weiter?

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sieht der Stufenplan die Öffnung der Innengastronomie bei halber Auslastung und Testpflicht für die Besucher vor. Eine Sperrstunde greift um 23 Uhr. Für die Außengastronomie fällt bei ein Inzidenz unter 50 die Testpflicht sowie die Sperrstunde weg. Für Hotels und andere Beherbergungsbetriebe ergibt sich bei einer Inzidenz unter 50 zunächst keine Veränderung der geltenden Regeln, die eine maximal 60-prozentige Auslastung und Testpflicht für die Gäste vorschreiben. Beide Beschränkungen sollen aber wegfallen, wenn die Inzidenz unter 35 sinkt.

Wird im Einzelhandel weiter gelockert?

Die Testpflicht für den Einzelhandel in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 wurde bereits in dieser Woche aufgehoben. In Wolfsburg war das aber bislang nicht der Fall. Bei einem stabilen Wert unter 35 sollen auch die Zugangsbeschränkungen für die Kunden entfallen. Anders als bisher im Stufenplan vorgesehen, soll die Maskenpflicht beim Einkauf bei einer Inzidenz unter 35 bestehen bleiben. Die Landesregierung hat diese Pläne nach vielfältiger Kritik zurückgezogen.

Was ändert sich beim Freizeitsport?

Kontaktsport ist bei einer Inzidenz unter 50 auch für Erwachsene wieder möglich, beschränkt auf maximal 30 Personen im Freien. Mannschaftssport wäre dann wieder möglich. Unter 35 können die Sportanlagen mit einem Hygienekonzept komplett öffnen, inklusive Duschen und Umkleiden. Zuschauer sind in beschränkter Anzahl wieder zugelassen. In der Halle ist Kontaktsport in vollem Umfang erst unter 35 möglich. Die Freibäder öffnen im Juni wieder, die Hallenbäder (mit Ausnahmen geschlossener oder privater Nutzung) erst bei einer Inzidenz unter 35.

Und Museen und Zoos?

Museen, Freilichtmuseen, Galerien, Ausstellungen und Gedenkstätten dürfen unter 50 sowohl drinnen als auch draußen mit negativem Test besucht werden. Die Besucherzahl wird auf 75 Prozent der maximalen Kapazität angehoben. Unter 35 entfallen alle Beschränkungen. Bei Zoos, Tierparks und botanischen Gärten sollen nach jetzigem Stand folgende Beschränkungen bereits bei einer Inzidenz unter 50 wegfallen: Testnachweis, Maskenpflicht, reduzierte Besucherzahl.

Was ist mit Kinos, Theatern und Konzerthäusern?

Sie sollen im Juni wieder öffnen dürfen. So viel steht fest. Die genaue Regelung ist allerdings aus dem Stufenplan nicht ersichtlich. Die Landesregierung stellte zuletzt eine Öffnung drinnen und draußen in Aussicht, mit maximal 250 Personen oder 50 Prozent der Kapazität. Demnach wären auch nur Sitzveranstaltungen erlaubt. Nach dem Stufenplan würden unter einer Inzidenz von 50 diese Begrenzungen allerdings bereits wegfallen. Vorgaben wären demnach dann: Maskenpflicht außerhalb des Sitzplatzes, Zugang nur mit negativem Testnachweis und Schachbrettbelegung mit 1 Meter Abstand. Bei einem Wert unter 35 entfällt die Testpflicht.

Und andere Veranstaltungen?

Das ist kompliziert. Die Landesregierung unterscheidet hier im Stufenplan zwischen Drinnen-Veranstaltungen mit wenig Bewegung wie Vereinssitzungen oder ähnlichen Treffen (maximal 250 Personen genehmigungsfrei) und Drinnen-Veranstaltungen mit viel Interaktion wie Konzerte und Festivals (maximal 50 Personen genehmigungsfrei) sowie Draußen-Veranstaltungen stationär (250) und nicht stationär (100). Bei einer Inzidenz unter 35 erhöhen sich die Teilnehmerzahlen auf bis zu 500 (Drinnen mit wenig Bewegung).

Was ist sonst noch unter 50 möglich?

Spielbanken, Spielhallen und Wettannahmestellen dürfen mit Maske und Test wieder öffnen. Das gleiche gilt für Messen, Spezialmärkte und gewerbliche Ausstellungen. Am längsten gedulden müssen sich Bars, Discos und Clubs, die erst bei einem Wert unter 35 wieder öffnen können, allerdings mit beschränktem Zugang. Auch Prostitution ist dann wieder zugelassen.

